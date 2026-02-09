Arrojan explosivos en instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa

Sujetos desconocidos arrojaron artefactos explosivos en las instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

Hasta el momento se reporta un militar y un civil heridos tras el ataque.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó la agresión en las instalaciones de la Policía Municipal, pero no dio a conocer la identidad de las personas lesionadas.

“El ataque dejó dos personas lesionadas, las cuales fueron atendidas de manera inmediata por los cuerpos de emergencia y están fuera de peligro”, señalaron en un breve comunicado.

Después del ataque, elementos de las distintas corporaciones desplegaron un operativo en la zona, en busca de los responsables, pero hasta el momento no han reportado personas detenidas.

La explosión habría causado algunos daños en las instalaciones, pero habrían sido menores, según reportaron las autoridades en el sitio.

Segundo ataque con explosivos

Este es el según ataque con explosivos de fabricación casera en contra de la base de la Policía Municipal de Escuinapa, el pasado 2 de octubre de 2025, un grupo criminal lanzó bombas desde un dron, provocando daños materiales en parte del inmueble.

En aquella ocasión el ataque ocurrió en la madrugada, por lo que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños en el área de cocina y en el gimnasio de la corporación.

Sin embargo, no han sido los únicos, el 26 de diciembre de 2025, una bodega del ayuntamiento fue atacada con artefactos explosivos lanzados desde un dron. En ese sitio se guardaban las unidades en desuso y la explosión generó que la palapa de un restaurante de mariscos se incendiara.

Además, apenas el 9 de enero del presente año, elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron atacados de manera similar, cuando circulaban sobre la carretera Mazatlán–Tepic, a la altura de Escuinapa.

En dicho ataque, dos elementos asignados a la dirección de Servicios de Protección, resultaron lesionados.

