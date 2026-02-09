Brithany Nahomy, de 15 años, fue asesinada de un balazo; detienen a su novio, también menor

Después de varios días de investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo hallado en un predio de la colonia Barrio de la Industria, en efecto, pertenece a Brithany Nahomy, menor de 15 años de edad que había desaparecido el pasado 28 de enero.

En el proceso de análisis forense, las autoridades llegaron a la conclusión que la menor de edad fue asesinada por un disparo de arma de fuego.

Como se informó el pasado viernes, el principal sospechoso de este crimen sería un joven y presunto novio de la víctima llamado José “N”, pero conocido como “El Patines”.

Este chico –también menor de edad- se encuentra retenido a la espera de lo que resuelvan las autoridades correspondientes.

Madre del presunto asesino es investigada

Las investigaciones no se han limitado en el presunto asesino, y es que según informaciones extraoficiales, la Fiscalía del Estado también indaga de cerca el actuar de su madre, quien estaría involucrada en este hecho.

Cabe señalar que el cuerpo de Brithany Nahomy fue hallado en un sitio muy cercano al domicilio en donde vivían “El Patines” y su madre.

Brithany Nahomy: Cronología del caso

Brithany Nahomy, de 15 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 26 de enero de 2026.

Según sus familiares, la última vez que la menor fue vista fue en la colonia CROC, en Monterrey, Nuevo León.

Los días avanzaron y el caso llegó a manos de la Fiscalía del Estado, que activó una ficha de búsqueda para lograr ubicar a la chica desaparecida.

Tras varios días sin obtener noticias alentadoras, el jueves por la noche, autoridades se movilizaron a un predio de la colonia Barrio de la Industria, en donde fue hallado un cuerpo cuyas características concedían con las de Brithany Nahomy.

De esta manera, el caso se fue aclarando hasta que finalmente se determinó que existían coincidencias irrefutables entre Brithany y el cadáver, mismo que había sido sepultado de forma clandestina.

Se espera que en las próximas horas surja más información en relación al menor sospechoso y su madre, quienes estarían detrás de este feminicidio.

Guardó cuerpo de Brithany Nahomy en su cuarto

Una fuente cercana al caso reveló que el agresor de Britany la mató en su domicilio y guardó el cuerpo en su habitación. Posteriormente, el joven sacó el cuerpo y lo enterró en un terreno baldío.

Luego colocó una bolsa y una lámina para que no se observara el cadáver.

Tras una serie de investigaciones, fue el viernes 6 de febrero cuando se localizó el cuerpo de la menor en un terreno ubicado en el cruce de las calles Artesanal y Espacial, en la colonia Barrio de las Industrias, en Ciudad Solidaridad.

En la indagatoria para ubicar el cuerpo de la joven participaron integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, así como agentes de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas.

jcp