Mazatlán prevé 1.2 millones de asistentes y una derrama de 1,100 mdp durante el Carnaval 2026

Mazatlán se prepara para celebrar la edición 128 de su Carnaval Internacional, que se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero, la cual espera 1.2 millones de asistentes y una derrama económica estimada en 1,100 millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Durante la conferencia Semanera encabezada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, detalló que se espera la llegada de 92 mil turistas y una ocupación hotelera promedio del 87 por ciento durante los seis días de festividades en Mazatlán.

La expectativa es muy positiva, actualmente tenemos un 84 por ciento de ocupación en Mazatlán y, conforme se acerca la fecha, suele incrementarse hasta cinco puntos diarios”, explicó la secretaria Mireya Sosa.

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, bajo el lema ¡Arriba la Tambora!, contará con un elenco artístico de talla internacional.

Entre los espectáculos destacan la presentación de Edén Muñoz en la coronación del Rey de la Alegría; el homenaje a Germán Lizárraga por sus 75 años de trayectoria durante la coronación de la Reina de los Juegos Florales; así como el concierto de Yuridia en la coronación de la Reina del Carnaval.

JCS