Realiza Semarnat muestreos de metales pesados en Río Sonora

La Semarnat realizó muestreos de metales pesados en el Río Sonora, tras 11 años de retraso en la remediación ambiental, beneficiando a 22 mil habitantes.

Por: Ernesto Méndez

La Semarnat inició muestreos de suelo y sedimentos en comunidades del Río Sonora para identificar sitios contaminados con metales pesados.Ernesto Méndez

Como parte de las acciones para la remediación ambiental del río Sonora, que tienen 11 años de retraso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), realizó un muestreo exploratorio para identificar posibles sitios contaminados con metales pesados.

El 11 y 12 de febrero se hizo el primer recorrido a lo largo del afluente, con el acompañamiento de los Comités de Cuencas del Río Sonora, en las comunidades de Cananea, Bacoachi, Unámichi, Tahuichopa, Arizpe, Aconchi y Úres.

Durante la jornada se tomaron muestras de suelo y sedimentos, y se realizaron mediciones con equipo de fluorescencia de rayos X.

La identificación, caracterización y remediación son coordinadas por la Subsecretaría de Regulación Ambiental de la Semarnat, a través de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.

Las acciones cubrirán 402 kilómetros y beneficiarán a cerca de 22 mil habitantes de ocho municipios aledaños.

De esta forma, la Semarnat reafirmó su compromiso  “con una atención responsable, transparente, basada en evidencia, y de la mano de especialistas y comunidades”.

“¡Continuamos trabajando en la remediación de este importante cuerpo de agua de México y garantizar el derecho a un medio ambiente sano!”, agregó.

