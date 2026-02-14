Anuncia SEP vigencia de la Nueva Escuela Mexicana y de libros de texto gratuitos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que mantendrá vigente la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los libros de texto gratuitos, acordes con la Cuarta Transformación y el “obradorismo”.

“La NEM propuso formar una ciudadanía crítica, humanista y comprometida. Hoy, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ese camino se fortalece”, destacó la SEP a través de un comunicado.

Señaló que la NEM es un proyecto de muchas manos, muchas voces, muchos territorios: 231 mil escuelas, casi 24 millones de estudiantes y 1.2 millones de docentes que cada día le dan vida.

Asimismo, la SEP reconoció la participación de Marx Arriaga Navarro, quien fue removido del cargo de director general de Materiales Educativos.

Su trabajo al frente de la Dirección General de Materiales Educativos fue parte importante de la NEM y de los 107 Libros de Texto Gratuitos que hoy viven en las aulas.

“Esos materiales nacieron del esfuerzo coordinado de múltiples direcciones, equipos técnicos, docentes, investigadores y comunidades escolares. Fue un trabajo colectivo y así debe recordarse”, apuntó la dependencia que encabeza Mario Delgado.

La SEP dejó en claro que como todo material didáctico, los libros escolares deberán revisarse, “por lo tanto, debe estar sujeto a una dinámica permanente de actualización y mejora. Los libros de texto no van a cambiar de ninguna manera que altere la esencia de la Nueva Escuela Mexicana.”

Es mentira que se quieran suprimir contenidos que tengan que ver con los procesos de transformación o con el obradorismo. Nunca se ha pedido que se retiren de los libros las luchas y los movimientos insurgentes que dignamente ha protagonizado el pueblo de México.

“De esas luchas se viene, enorgullecen a todas y todos, y siempre deberán estar ahí para las nuevas generaciones. Los Libros de Texto Gratuitos son herramientas de lucha por una mejor educación popular, en constante diálogo y transformación”, destacó la Secretaría de Educación.

Agregó que se incorporarán en los textos más contenidos en lenguas indígenas, como los propios maestros han señalado.

Asimismo, “garantizar formatos en macrotipo y Braille; incluir a las mujeres en los libros de historia, donde su presencia aún es insuficiente; ampliar el reconocimiento a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes.”

“Diseñar materiales educativos para infancias y adolescencias en situación de movilidad; fortalecer los aprendizajes en humanismo y vida saludable; y saldar la deuda histórica con docentes multigrado, pues casi la mitad de las escuelas públicas trabajan con esa dinámica y merecen materiales especialmente adaptados para ellos”, expuso.

Señaló que todos estos cambios fueron solicitados por la Subsecretaría de Educación Básica a la Dirección General de Materiales Educativos, la cual se negó argumentando que cualquier modificación era atentar contra el legado de Andrés Manuel López Obrador.

Adicionalmente, también se planteó la necesidad de imprimir los cuadernillos para docentes (editados en 2023), que de manera reiterada han solicitado para poder fortalecer la enseñanza por proyectos y arraigar los principios de la NEM. Sin embargo, se recibió una nueva negativa ante esta petición.

Esta dinámica de rechazos impidió avanzar durante meses, por lo que el pasado 28 de enero se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Educación y el titular de la Dirección General de Materiales Educativos, Marx Arriaga, para plantearle la posibilidad de que ocupara otro cargo dentro del gobierno, con el propósito de que los cambios sugeridos pudieran llevarse a cabo.

Sin embargo, Arriaga Navarro rechazó el ofrecimiento y aseguró que evaluaría si presentaría su renuncia. De manera conjunta, se acordó con Marx Arriaga que, en caso de que decidiera no presentar su renuncia el 15 de febrero, él mismo sugirió, que se tomara una ruta jurídica para liberar la plaza y él estaría de acuerdo.