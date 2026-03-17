Rayo mata a vaca y deja tres personas lesionadas en Hidalgo

Un rayo provocó un incendio en una vivienda ubicada en la colonia El Bondho en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, con saldo de tres personas lesionadas, afectaciones materiales y la muerte de una vaca.

De acuerdo con información de Protección Civil municipal, el incidente se registró en medio de condiciones climáticas adversas, con presencia de lluvia y actividad eléctrica.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras observar el impacto y el inicio del fuego en el inmueble.

Elementos de la corporación, encabezados por el comandante Iván Israel Nava Bautista, acudieron al sitio y realizaron labores para sofocar el incendio, el cual fue controlado sin que se extendiera a viviendas aledañas.

Durante la atención del siniestro, tres personas resultaron lesionadas y recibieron atención prehospitalaria en el lugar, sin que hasta el momento se haya reportado su traslado a hospitales.

Asimismo, se confirmó la muerte de una vaca, presuntamente a causa del impacto directo de la descarga eléctrica.

En el contexto de este fenómeno meteorológico, autoridades informaron que también se registraron granizadas en municipios como Singuilucan y Emiliano Zapata, sin que se reporten afectaciones de consideración en esas zonas.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños y reiteraron el llamado a la población a mantener medidas preventivas ante tormentas eléctricas.

Se registraron granizadas en municipios como Singuilucan y Emiliano Zapata Foto: Especial

JCS