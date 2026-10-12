LA Times revela red de tráfico de autos de lujo de EU para cárteles mexicanos

El diario Los Ángeles Times informó que un alto número de vehículos de lujo que son robados en Estados Unidos para los carteles cruzan la frontera a México, donde presuntos funcionarios corruptos les proporcionarían matrículas locales y los ingresarían en bancos oficiales de datos para que queden registrados.

“Una vez que los vehículos se encuentran en México, los operadores contactan a funcionarios mexicanos corruptos, sustituyen las placas estadounidenses por matrículas mexicanas y registran los vehículos en la plataforma digital de registro vehicular de México, según expertos en recuperación de automóviles”, informó el diario.

El Times reveló que operadores de los carteles reclutan en línea a personas que rentan vehículos de lujo o que se pudieran blindar y apertrechar para enfrentamientos con las autoridades, con el fin de que los vehículos terminen en manos tanto del Cártel de Sinaloa como del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los reclutados rentan los vehículos por cinco días y con cobertura amplia de aseguradoras, incluido el seguro contra robo. En el último día dejan los autos estacionados y con las llaves puestas, lo que aprovechan otros coludidos para robar los vehículos y conducir a través de la frontera.

Otro método es que los mismos operadores de los cárteles rentan los vehículos con documentos legítimos, pero ajenos, y cruzan la frontera. O rentan en automático en aeropuertos utilizando mascarillas quirúrgicas que cubren sus rostros.

Aunque menciona sumas millonarias en pérdidas anuales, al parecer las agencias continúan sin tomar medidas preventivas ante esos métodos que ya conocen y con los que reiteradamente les roban autos.

Menciona un caso en que en Colorado detuvieron a 17 implicados con el Cártel de Sinaloa, “acusándolos de robar 190 camionetas Ford F-150 nuevas y vehículos Suburban de lujo cerca del aeropuerto de Denver. Los operadores del cártel llevaron los vehículos robados —valorados en casi 10 millones de dólares— a México, según documentos judiciales, y los intercambiaron por cocaína, fentanilo y metanfetamina”.

Las agencias de rentas de vehículos enfrentan, de acuerdo con el reportaje, limitaciones y complicaciones para denunciar ante autoridades cuando se les roban vehículos.