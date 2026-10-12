Abre la Puerta Santa e inicia el Año Jubilar Guadalupano en la Basílica

En punto de las 12:18 horas de este 12 de octubre de 2026 fue solemnemente inaugurado el Año Jubilar Guadalupano, concedido a México por el papa León XIV.

Acompañado por una multitudinaria procesión en la que participaron músicos, chinelos, así como hombres y mujeres de la fe católica, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, introdujo la llave con la que hace 50 años la nueva basílica fue dedicada a la Virgen de Guadalupe.

En ese momento, la Puerta Santa del segundo templo mariano más visitado del mundo se abrió y el año jubilar comenzó para prolongarse hasta el próximo 12 de octubre de 2027.

En medio de aplausos y vivas a la Virgen morena, el cardenal y los obispos caminaron por el pasillo principal hasta llegar al altar de la nueva basílica, donde luce desde hace medio siglo la imagen guadalupana.

De la Puerta Santa hasta el altar principal, los miles de asistentes a la basílica cantaron con fuerza y emoción la tradicional Guadalupana. Fue posible apreciar rostros emocionados y conmovidos hasta las lágrimas por estar presentes en una inauguración como esta y acudir a la misa de las Rosas, que recuerda el milagro guadalupano.

Incluso, los grupos de turistas extranjeros y nacionales se unieron a la celebración religiosa, que da oportunidad a las personas de perdonar sus faltas mediante obras de caridad y oraciones por el papa, entre otras acciones.

Poco antes de iniciar la misa, se dio lectura al mensaje enviado a México por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

En él se pidió a la Iglesia intensificar la misión evangelizadora para que llegue a todos y se envió la bendición pontificia para todas las personas presentes en la basílica.

Dedican misa al papa León XIV

Posteriormente, el cardenal Aguiar Retes dedicó de manera particular la ceremonia de este mediodía a la salud del papa León XIV.

“Al iniciar estos momentos ya en forma de la eucaristía, los invito a tener en su corazón una plegaria a nuestra madre, especialmente para que le dé la salud necesaria al papa León ante esta intervención quirúrgica que él mismo ha anunciado, para que sea benigno ese nódulo que le encontraron en el pulmón, pidamos por el papa de una manera particular”, expresó el cardenal.

Más adelante, agradeció a Robert Francis Prevost conceder a nuestro país el año santo.

Las plegarias también se ampliaron a todas aquellas personas que hicieron y hacen posible que la nueva basílica esté de pie en sus primeros 50 años de existencia.

El español, las lenguas indígenas, el inglés y el italiano se escucharon igualmente en las oraciones universales.

Al concluir la misa, se llevó a cabo la bendición de las rosas para repartirlas entre todos los sacerdotes, obispos y feligreses que acudieron a la ceremonia religiosa.

Luego de la misa, los primeros peregrinos cruzaron la Puerta Santa de la basílica a las 14:32 horas de este lunes 12 de octubre de 2026.

El año jubilar fue concedido a México al cumplirse 50 años de la nueva basílica y el primer medio siglo desde que la tilma de San Juan Diego fue trasladada a este recinto mariano.