Lluvias dejan dos muertos en Oaxaca; provocan colapso de casa y deslaves

A consecuencia del exceso de humedad generado por las recientes lluvias y la fragilidad de las viviendas en San Jerónimo Silacayoapilla, en la región Mixteca de Oaxaca, un menor de 12 años, identificado como Santiago S. G., falleció al colapsar sobre él una pared de adobe, confirmó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

Manuel Maza Sánchez, titular de la dependencia, reportó que en el mismo hecho resultó lesionado Alexander G., de 18 años, quien fue ingresado al Hospital General de Huajuapan de León, donde su estado de salud se reporta como delicado.

El funcionario detalló que el derrumbe de la estructura ocurrió en la vivienda de la abuela de ambos.

Tras el colapso, familiares los rescataron y trasladaron al centro médico; sin embargo, el menor falleció en el área de urgencias.

Maza Sánchez puntualizó que el deceso es considerado una “consecuencia indirecta del temporal”.

Con este caso, suman dos las víctimas indirectas registradas durante la actual temporada de lluvias en la entidad.

El pasado miércoles, un turista de 74 años, originario de Querétaro, murió en la playa de Zipolite, en San Pedro Pochutla, tras ser arrastrado por el oleaje al presuntamente ignorar la bandera roja de advertencia.

Derrumbes en caminos rurales

En cuanto a los daños en la infraestructura vial, Protección Civil ofreció un saldo preliminar de 12 derrumbes en caminos rurales de la región de la Cuenca del Papaloapan, principalmente en el tramo Santiago Choápam – San Juan Maninaltepec – San Pedro Tres Arroyos – Santiago Yalahui.

“El exceso de agua ocasionó una docena de derrumbes y desprendimientos de tierra y rocas en caminos de terracería, afectando el acceso a diversas comunidades”, informó el titular de la institución.

Finalmente, Maza Sánchez pronosticó un escenario de cielo nublado con lluvias ligeras para los municipios mixtecos de Santiago Juxtlahuaca, Tecomaxtlahuaca, Putla Villa de Guerrero, Tlaxiaco, Tamazulápam del Progreso, Villa Tejúpam de la Unión, Mariscala de Juárez, San Marcos Arteaga, Santiago Huajolotitlán, Tezoatlán de Segura y Luna, además de Huajuapan de León.