Rosa Icela Rodríguez evalúa avances del Plan Integral de la Zona Oriente del Edomex

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que este lunes se evaluaron los avances del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, en una reunión en la que participaron la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y 10 presidentas y presidentes municipales.

A través de sus redes sociales, la titular de Gobernación dio a conocer el encuentro, en el que se revisaron las acciones y los avances de esta estrategia para la región mexiquense.

En la reunión también participaron funcionarios federales y estatales, entre ellos el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, así como autoridades municipales de la zona.

Entre los asistentes estuvieron las alcaldesas y los alcaldes de los municipios involucrados, incluidos Azucena Cisneros Coss, de Ecatepec; Felipe Arvizu de la Luz, de Ixtapaluca; Martha Guerrero Sánchez, de La Paz; Isaac Montoya Márquez, de Naucalpan; Adolfo Cerqueda Rebollo, de Nezahualcóyotl; Nazario Gutiérrez Martínez, de Texcoco; Raciel Pérez Cruz, de Tlalnepantla, y Alan Velasco Agüero, de Valle de Chalco.

La reunión se enmarca en el seguimiento al Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, iniciativa que articula la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender las necesidades de los municipios de esta región.