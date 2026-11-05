Ráfagas de viento dejan árboles caídos, apagones y daños en Tepeji del Río, Hidalgo

Al menos ocho puntos del municipio resultaron afectados por las fuertes rachas de viento registradas este jueves, con saldo de árboles derribados, estructuras colapsadas, vidrios rotos y cortes de energía eléctrica, reportó la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

Las principales afectaciones se concentran en el sistema eléctrico.

En Praderas un árbol cayó sobre las líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que en Tianguistengo otro ejemplar colapsó sobre el cableado provocando la interrupción del servicio.

Una situación similar se vive en Noxtongo, donde el viento no solo derribó un árbol, sino que provocó el colapso de una estructura y el desprendimiento de láminas.

En la colonia Melchor Ocampo y en el fraccionamiento INFONAVIT El Cerrito también se reportaron árboles caídos, en el primer caso con bloqueo de vialidad.

Los daños alcanzaron infraestructura pública y espacios de concentración.

Árbol cayó sobre las líneas de la CFE Foto: Especial

En la Central de Autobuses fue necesario retirar los cristales del acceso principal tras romperse por la fuerza del viento.

En el plantel CONALEP se reportaron varios árboles caídos en el área perimetral y dentro del plantel.

En Santa Ana Azcapotzaltongo la estructura colocada para la celebración patronal se vino abajo.

Protección Civil informó que ya se coordina con la CFE para restablecer el suministro en las zonas afectadas y que los reportes se atienden por nivel de riesgo, dando prioridad a los que comprometen la integridad de las personas y la circulación en vías principales.

La autoridad pidió no manipular cables caídos, permanecer bajo resguardo, asegurar láminas y objetos sueltos y conducir con precaución.