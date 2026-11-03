Localizan 2 mil 500 litros de combustible en inmueble de Tlahuelilpan, Hidalgo

Un vehículo tipo van, 15 bidones y alrededor de dos mil 500 litros de presunto hidrocarburo fueron asegurados durante un cateo en un inmueble de la colonia Cerro de la Cruz, en Tlahuelilpan, Hidalgo.

La diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un juez de Control autorizara la intervención del predio por una investigación relacionada con el almacenamiento ilícito de combustible.

Durante la inspección, agentes de la Policía Federal Ministerial, bajo la conducción del Ministerio Público Federal, localizaron los recipientes con el hidrocarburo y la unidad vehicular.

El operativo contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, quienes resguardaron el perímetro para permitir el desarrollo de las diligencias.

Los indicios y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con la investigación para esclarecer los hechos y determinar si existen personas responsables.

Decomisan pipa doble con huachicol

Autoridades de Guanajuato incautaron un tractocamión con doble pipa, cargada con supuesto combustible robado, en una carretera del municipio de Pénjamo.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que sus elementos policiacos, en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron la pipa de doble remolque con más de 54 mil litros de combustible cuyo origen no pudo ser acreditado legalmente.

Como el conductor no logró presentar los documentos pertinentes, fue detenido.

El Gobierno de Guanajuato remató que tanto el chofer como la unidad y el líquido decomisado, quedaron a disposición de la FGR, que continuará con las investigaciones.