Aplazan audiencia contra "El R1" por el caso Carlos Manzo; defensa dice desconocer la carpeta

La audiencia inicial en contra de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue suspendida y se reprogramó para reanudarse este martes, fecha en que se prevé resolver la situación jurídica del imputado.

El diferimiento ocurrió luego de que la defensa legal del procesado argumentara ante el juez que no contaba con el conocimiento de la carpeta de investigación acumulada en su contra, exigiendo el tiempo normativo para revisar el expediente.

Dos frentes penales

"El R1" permanece privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "El Altiplano", tras ser detenido el pasado 3 de julio en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.

El imputado enfrenta un doble proceso judicial:

Fuero Federal: Acusaciones por delitos vinculados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo y tráfico de drogas.

Acusaciones por delitos vinculados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo y tráfico de drogas. Fuero Común: Proceso por el homicidio calificado del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado el pasado 1 de noviembre durante un evento público con motivo del Día de Muertos.

Seguimiento municipal y reunión con García Harfuch

La actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, confirmó que sigue las incidencias de la audiencia de manera remota para dar seguimiento al acceso a la justicia en el municipio.

Asimismo, la edil adelantó que en el transcurso de esta misma semana sostendrá una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para coordinar las estrategias de seguridad y la atención al caso.