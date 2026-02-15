“Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta”, destaca Salma Hayek

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo esquema de incentivos para la producción de series y películas en México, con el propósito de fortalecer de manera estructural la industria audiovisual nacional y potenciar su proyección internacional.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina del 13 de febrero de 2026 y contó con la participación especial de la actriz y productora Salma Hayek, nominada al Oscar y referente global del cine mexicano.

La mandataria explicó que el nuevo esquema busca consolidar una política pública integral que genere mayor inversión, empleo especializado y competitividad internacional para el sector audiovisual.

Sheinbaum destacó la trayectoria de Hayek y reconoció su papel en la promoción cultural del país. Subrayó que la actriz ha contribuido a posicionar a México en el escenario internacional, particularmente con su interpretación en la película Frida, inspirada en la vida de la pintora Frida Kahlo.

Algo que le admiro mucho es que siempre ha defendido a las y los mexicanos en Estados Unidos”, expresó la presidenta, al reconocer la influencia cultural de la actriz veracruzana.

“Esto es México”: Salma Hayek

Durante su intervención, Hayek resaltó la visión estratégica del Gobierno de México al comprender la relevancia económica y cultural del sector cinematográfico. Señaló que la inyección de recursos representa una oportunidad histórica para fortalecer la comunidad creativa nacional.

La actriz nominada al Oscar, productora y directora mexicana, Salma Hayek Pinault, celebró la visión de la Presidenta para implementar incentivos que apoyan a la producción del cine mexicano:

Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta”

La actriz enfatizó la necesidad de contar historias que reflejen la realidad mexicana, especialmente ante representaciones internacionales que, en su opinión, han distorsionado la imagen del país.

Esto es México y no lo que se nos está vendiendo”, afirmó

Asimismo, destacó que el talento mexicano ha persistido pese a periodos de abandono institucional y aseguró que, con el nuevo respaldo, la industria puede competir a nivel global sin comparación.

Nadie puede competir con nosotros a partir de este apoyo, no tenemos comparación como país en el mundo, no hay otro México”.

Reconocimiento al liderazgo femenino

Hayek también agradeció el apoyo recibido por parte del gobierno estatal de Veracruz durante proyectos recientes, destacando la colaboración institucional y el acompañamiento en la identificación de locaciones.

La presencia de mujeres en posiciones estratégicas de gobierno fue señalada como un factor relevante en la articulación de políticas culturales con enfoque inclusivo y de desarrollo regional.

Me hacían sentir querida, nunca, a diferencia de otras veces en las que he tenido roces con el gobierno. De verdad sí me dan ganas de llorar porque solo sentí un grupo de mujeres que decían: '¿Qué hay para México?'"

El nuevo esquema de incentivos se enmarca en una estrategia que busca convertir a la producción cinematográfica y audiovisual en un motor de crecimiento económico, promoción turística y diplomacia cultural.

El fortalecimiento del ecosistema audiovisual permitirá atraer rodajes nacionales e internacionales, impulsar casas productoras mexicanas y ampliar la exhibición de contenidos locales en plataformas globales.

Con esta política, el gobierno federal posiciona al cine como herramienta de identidad, desarrollo económico y presencia internacional.

