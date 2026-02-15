Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Especial 309 del 15 de febrero de 2026

La Lotería Nacional celebra este domingo 15 de febrero el Sorteo Especial 309, dedicado al Día del Amor y la Amistad.

Se trata de una fecha especial que invita a reflexionar y celebrar los vínculos afectivos que dan sentido a la vida. Más allá del amor de pareja, este día reconoce la importancia de la amistad, la solidaridad, el compañerismo y el cariño que se comparte entre familiares, amigos y personas cercanas.

En México, esta celebración se vive con entusiasmo y alegría: se intercambian regalos, mensajes, flores y detalles que simbolizan el aprecio y la unión entre las personas. Es una oportunidad para expresar sentimientos, fortalecer lazos y recordar que el amor y la amistad son valores fundamentales que fomentan la convivencia, la empatía y la esperanza.

En este contexto, la Lotería Nacional emite un cachito conmemorativo del Día del Amor y la Amistad, diseñado especialmente para esta fecha tan significativa. Este billete no solo representa la posibilidad de ganar un premio, sino también un símbolo de ilusión, suerte y afecto, convirtiéndose en un regalo ideal para compartir con esa persona especial.

El cachito alusivo al Día del Amor y la Amistad destaca por su diseño temático y mensajes emotivos, que refuerzan el espíritu de la celebración y transmiten buenos deseos a quienes participan. Si compraste un cachito o serie para el Sorteo Especial 309, te contamos que el Premio Mayor para hoy es de 54 millones de pesos en cuatro series.

Billete conmemorativo del Sorteo Especial Lotería Nacional

¿Cuáles son los números ganadores?

Será en las próximas horas cuando la Lotería Nacional dé a conocer a los ganadores del Sorteo Especial 309, por lo que te sugerimos volver más tarde y descubrir si eres uno de los próximos millonarios.

¿De cuánto es el reintegro hoy?

Un reintegro de la Lotería Nacional es la devolución de la cantidad que se invirtió al comprar billetes o ‘cachitos’ del Sorteo Especial 309. Cada sorteo define la forma en que se reparten los reintegros, y la decisión de cobrarlos o seguir participando recae en cada jugador.

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado este domingo 15 de febrero, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Corazones promocionales de la Lotería Nacional entregados durante las actividades del Día del Amor y la Amistad para difundir el sorteo especial 309. Excélsior

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 309 se lleva a cabo a las 20:00 horas de este domingo 15 de febrero. Para seguir la transmisión en vivo, sintoniza el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como el Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco y Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.

La Lotería Nacional no solo brinda la posibilidad de ganar importantes premios a sus participantes, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional

El próximo sorteo de la Lotería Nacional es el martes 17 de febrero. El Sorteo Mayor 4002 será en honor al 56 aniversario de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana. El Premio Mayor será de 21 millones de pesos en tres series; cada cachito cuesta 30 pesos y la serie completa, 600 pesos.