Alejandro Armenta destaca políticas de apoyo a mujeres poblanas

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dio a conocer los apoyos a mujeres del estado a través de las estrategias orientadas a fortalecer la atención y acompañamiento.

Carmen González Serdán, coordinadora estatal de las Casas Carmen Serdán, dijo que en dichos centros se da un mensaje muy claro que en Puebla ninguna mujer está sola. Destacó que dentro de estas casas las mujeres pueden acceder a talleres, asesoría jurídica y legal, así como conseguir atención psicológica.

Subrayó que esta administración ha acercado la justicia a las comunidades más alejadas del estado, lo que permite a las mujeres poblanas tener acceso inmediato a la justicia. Refirió que las Casas Carmen Serdán son centros integrales que operan en 19 municipios, las 24 horas el día, los 365 días del año y a finales de 2026, operarán 26 centros libres.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Indicó que la finalidad de esta administración es erradicar el feminicidio, que hasta la fecha tienen una reducción histórica del 52.4 por ciento en la entidad. Agregó que las mujeres sienten este respaldo y los hombres saben que la impartición de justicia está mucho más cercana a ellas.

“Los centros Carmen Serdán son espacios libres, son integrales con una agencia del Ministerio Público con médicas legistas especializadas, puras mujeres, agentes del Ministerio Público, mujeres, peritos, mujeres, solo mujeres”, indicó.

Coordinación con gobierno federal

En las Casas Libres Carmen Serdán se han otorgado 119 mil 352 atenciones a mujeres y, hasta el momento, se mantienen 610 personas alojadas.

El gobernador Alejandro Armenta destacó la colaboración con el gobierno Federal que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Indicó que desarrollan políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de género que es tarea de todas y todos. Durante el evento, el gobernador entregó reconocimientos a las mujeres emprendedoras exitosas del sector rural.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Reconocimiento a la gastronomía

La secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López Malo, destacó que la entidad forma parte de la guía Michelin.

“La guía gastronómica más prestigiosa a nivel mundial, cómo Puebla no iba a formar parte de ella si tenemos la mejor gastronomía de México, para empezar el chile nogada que es el rey de la cocina mexicana”, subrayó.

En Puebla hay alrededor de 14 mil 500 unidades, entre restaurantes, panadería, tamalerías, cocinas de humo y tradicionales. Carla López señaló que este reconocimiento es para cada uno de los restauranteros y cocineros, así como cocineras que han pasado sus recetas de generación a generación. Con este reconocimiento, Puebla forma parte de los nueve estados que están dentro de la guía Michelin.

Por último, el gobernador Alejandro Armenta anunció que el boxeador Julio César Chávez podría asistir a la feria de Puebla, “el mejor campeón que hemos tenido, el orgullo de México”, subrayó.

Por su parte, el boxeador bromeó al señalar que una vez que suba al ring el 9 de mayo en Puebla, el gobernador subirá con él.

Foto: José Antonio García | Excélsior

*DRR*