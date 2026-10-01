Quintana Roo encabeza cumbre internacional frente a la crisis del sargazo en el Caribe

Frente al acelerado e inédito crecimiento de la macroalga en la cuenca atlántica, Cancún se convirtió en la sede de la 4ª Conferencia UE–Caribe Global Gateway sobre Sargazo, foro donde la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, llamó a las naciones afectadas a cerrar filas de manera urgente. Al dar la bienvenida a los diplomáticos y especialistas, la mandataria caribeña advirtió que los impactos ecológicos no se restringen a un mapa político e insistió en que “los problemas ambientales no conocen fronteras”, por lo que resulta indispensable fortalecer la cooperación internacional para transformar este desafío ambiental en soluciones compartidas.

El encuentro multilateral coorganizado por la Unión Europea y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) puso sobre la mesa la gravedad del fenómeno con estadísticas alarmantes sobre el volumen de biomasa detectado en altamar. De acuerdo con las cifras expuestas durante la intervención inaugural de la gobernadora, “en 2025 se registraron alrededor de 38 millones de toneladas de sargazo flotando en el Atlántico, mientras que para 2026 la cifra aumentó a 60 millones y se estiman aproximadamente 80 millones de toneladas para el próximo año”, una tendencia exponencial que presiona los frágiles ecosistemas costeros y las economías turísticas locales.

Ante este panorama, las autoridades mexicanas buscan rebasar la fase de contingencia y contención para transitar decididamente hacia un modelo de negocio sostenible y sustentable. En su pronunciamiento, Lezama Espinosa subrayó la urgencia de redefinir el tratamiento de la biomasa al cuestionar frontalmente a los asistentes: “¿Cómo lo convertimos en una materia prima con valor económico y ambiental?”, planteamiento que fundamenta la propuesta estatal para articular nuevas cadenas de valor y consolidar una industria regional basada en la economía circular con el respaldo del Gobierno Federal.

Reproducir Quintana Roo encabeza cumbre internacional frente a la crisis del sargazo en el Caribe

Por su parte, el Gobierno de México, a través de la representación enviada por la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, fijó una postura clara sobre el rumbo de las políticas públicas conjuntas en la región. El subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva, exhortó a los delegados a consolidar avances concretos e instó a “que este sea el momento en que el Caribe deje de ser recolector de sargazo a darle valor”, fijando como meta la próxima cumbre en República Dominicana para entregar balances de aprovechamiento industrial.

La delegación europea respaldó la visión mexicana de vincular la restauración ecológica con la generación de bienestar social e inversión verde en los países caribeños. Durante el acto de apertura, la Directora General Adjunta en la DG INTPA de la Comisión Europea, Myriam Ferrán, reafirmó el compromiso financiero y tecnológico del bloque comunitario al expresar su interés en desarrollar alternativas que atiendan la emergencia costera y “que permita desarrollar cadenas de valor sostenibles y crear empleos para los pueblos”, posicionando a Cancún como el punto de partida de un mercado regional coherente.