Quintana Roo se corona como el destino favorito del mundo

El estado de Quintana Roo reafirma su liderazgo turístico durante la temporada de Semana Santa 2026, al registrar un incremento en la ocupación hotelera y en la llegada de visitantes en comparación con el año anterior.

De acuerdo con la gobernadora Mara Lezama, la entidad alcanzó una ocupación hotelera promedio del 80.7%, superando el 78.9% reportado en 2025, lo que refleja un crecimiento sostenido en la demanda turística.

Durante esta temporada vacacional, el llamado Caribe Mexicano ha recibido una alta afluencia de visitantes, sumando más de 600 mil turistas tan solo en la última semana, quienes han disfrutado de sus playas, infraestructura hotelera y amplia oferta de experiencias.

Asimismo, se reporta la llegada de más de 10 mil turistas adicionales respecto al mismo periodo del año pasado, fortaleciendo la tendencia positiva en el sector.

Las autoridades estatales proyectan que, al cierre del periodo vacacional, se alcance una afluencia superior a 1.2 millones de visitantes en los distintos destinos turísticos de la región.

La mandataria estatal destacó que estos resultados consolidan a Quintana Roo como uno de los destinos más demandados a nivel nacional e internacional, especialmente en temporadas de alta afluencia, reforzando su posicionamiento como uno de los principales polos turísticos del mundo.