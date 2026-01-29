Veracruz en alerta ante llegada del frente frío 32

El frente frío 32 avanza hacia el Golfo de México y comenzará a intensificar sus efectos en el estado de Veracruz para este viernes, informó la Secretaría de Protección Civil.

De acuerdo con el organismo, la entidad experimentará un descenso más marcado de temperatura, así como un incremento en la nubosidad y en el potencial de lluvias, especialmente en las regiones montañosas y en la zona sur.

Las acumulaciones previstas para este jueves oscilan entre 5 y 10 milímetros, con eventos puntuales mayores en áreas serranas.

La dependencia estatal advirtió que, conforme el sistema frontal cruce la entidad, se desarrollará un evento de Norte con rachas que podrían alcanzar 55 a 70 km/h en la costa el viernes, y hasta 80 a 95 km/h durante el sábado.

El oleaje podría elevarse entre 1 y 2 metros, incrementándose hacia el fin de semana.

La Secretaría de Protección Civil señaló que estas condiciones podrían generar destechos, caída de árboles y anuncios, así como afectaciones en el suministro eléctrico y complicaciones para la navegación menor.

En la región montañosa central, el ambiente se mantendrá frío durante las próximas 48 horas, con temperaturas mínimas que podrían descender por debajo de los 8 grados Celsius en Xalapa y valores cercanos a 0 en zonas como Perote, Las Vigas y el Cofre de Perote.

Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de deslaves, derrumbes y reducción de visibilidad en tramos carreteros debido a la combinación de niebla, lloviznas y suelo saturado.

Personas se protegen del frío Foto: Especial

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

JCS