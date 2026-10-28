¿Quiénes son los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas y a qué se dedican?

Cuauhtémoc Cárdenas murió este 28 de octubre a los 92 años, tras una trayectoria que marcó la política mexicana, el fundador del PRD también formó una familia junto a Celeste Batel, con quien tuvo tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, cuyas vidas han seguido caminos distintos entre el servicio público, la promoción cultural y una menor exposición mediática.

El matrimonio de Cárdenas y Batel comenzó en 1963 y se prolongó hasta la muerte de ella, en octubre de 2021. Sus hijos crecieron en una familia vinculada con la historia nacional: además de la trayectoria de su padre, son nietos del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano.

Los tres hermanos han tenido distintos grados de presencia pública. Lázaro construyó una carrera política, Cuauhtémoc se involucró en la promoción del cine mexicano y Camila ha participado en actividades sociales con menor exposición mediática. Estas son las trayectorias que se conocen de cada uno.

Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán a la Presidencia

Lázaro Cárdenas Batel es el hijo mayor del matrimonio y se desempeña como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su carrera incluye responsabilidades legislativas, cargos en el Ejecutivo y actividades relacionadas con asuntos internacionales.

Estudió Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática. Fue diputado federal, senador y gobernador de Michoacán entre 2002 y 2008, entidad que también gobernaron su padre y su abuelo.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador fue coordinador de asesores de la Presidencia, entre 2018 y 2023. Posteriormente trabajó como asesor en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, antes de incorporarse al equipo de Sheinbaum.

Su actividad pública actual se concentra en el gobierno federal. Está casado con Mayra Esther Coffigny Pedroso, quien presidió el DIF de Michoacán durante su administración estatal, según los perfiles periodísticos publicados sobre ambos.

Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia

Cuauhtémoc Cárdenas Batel y su vínculo con el Festival de Cine de Morelia

Cuauhtémoc Cárdenas Batel desarrolló una trayectoria ligada a la arquitectura y la promoción cultural. Es fundador y vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los espacios dedicados a la exhibición y difusión del cine mexicano.

De acuerdo con la historia institucional del festival, se sumó al proyecto que impulsaban Daniela Michel y Alejandro Ramírez. La primera edición se celebró en 2003, con una programación que incluyó cortometrajes, documentales y producciones michoacanas.

Su participación continúa vigente: en septiembre de 2026 intervino como vicepresidente en la presentación de la programación de la edición número 24 del encuentro. El festival se realizó del 16 al 25 de octubre, con actividades en Morelia y Pátzcuaro.

Su trabajo lo vincula públicamente con Michoacán y con la comunidad cinematográfica nacional.

Ciudad de Mexico. 24 septiembre 2026. En la imagen, Cuauhtemoc Cardenas Batel, vicepresidente del FICM. Conferencia dse prensa para anunciar la programacion del Festival Internacional de Cine de Morelia. Foto: Eduardo Jimenez Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Camila Cárdenas Batel, una presencia pública más discreta

Camila Cárdenas Batel mantiene una exposición mediática menor que la de sus hermanos. Ha acompañado a su padre en encuentros y homenajes familiares.

Existen registros de su participación en actividades sociales. Fue parte de los estudiantes del Centro Nacional de las Artes que organizaron el acto Manos por la Paz, realizado en el Zócalo capitalino contra el uso de la violencia. También participó en una expresión de solidaridad con el pueblo yaqui en 2014.

Celeste Batel, Lázaro Cárdenas Batel, Camila Cárdenas Batel y Cuauhtémoc Cárdenas Batel acudieron al mausoleo de Lázaro Cárdenas del Río debido a la conmemoración de la expropiación petrolera.FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Celeste Batel, madre de sus tres hijos

Cuauhtémoc Cárdenas y Celeste Batel contrajeron matrimonio en 1963 y compartieron más de cinco décadas de vida familiar. Ella, de origen portugués, mantuvo un perfil discreto y acompañó al político durante distintas etapas de su trayectoria hasta su muerte en octubre de 2021.

Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, y su esposa Celeste Batel Cuartoscuro

bgpa