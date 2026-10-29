'Cuauhtémoc Cárdenas, fundamental en transición democrática de México': Peña Nieto

“Figura fundamental en la transición democrática de México”, escribió el expresidente Enrique Peña Nieto al lamentar la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, histórico dirigente de la izquierda mexicana y tres veces candidato presidencial. El mensaje del exmandatario priista destacó el legado democrático del político, cuya trayectoria estuvo marcada por su ruptura con el PRI y su lucha por abrir el sistema político a una mayor pluralidad.

A través de su cuenta de X, Peña Nieto expresó sus condolencias y destacó la huella que dejó el ingeniero en la historia contemporánea de México.

En su publicación, el expresidente escribió:

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano @c_cardenas_s, figura fundamental en la transición democrática de México.

Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz”.

El mensaje reconoció tres aspectos centrales del legado de Cárdenas: la apertura política, la defensa de la pluralidad y el fortalecimiento de la democracia.

Las palabras de Peña Nieto se sumaron a las expresiones de condolencia de representantes políticos, intelectuales y militantes de distintas corrientes, quienes recordaron la influencia del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México en la construcción de una oposición capaz de disputar el poder al PRI.

Cuauhtémoc Cárdenas y su ruptura histórica con el PRI

La trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas estuvo estrechamente ligada a la transformación del sistema político mexicano. Aunque provenía de una familia con una larga historia dentro del nacionalismo revolucionario, rompió con el Partido Revolucionario Institucional y encabezó una corriente crítica que cuestionó la concentración del poder.

Su candidatura presidencial de 1988, respaldada por una amplia coalición de fuerzas opositoras, se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral del país.

Aquella elección enfrentó a Cárdenas con Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI. La interrupción del sistema de cómputo durante la jornada electoral y el posterior triunfo oficial de Salinas alimentaron acusaciones de fraude que marcaron la legitimidad del proceso y profundizaron las exigencias de una reforma electoral.

El resultado de esos comicios representó un punto de inflexión para la oposición mexicana y contribuyó a impulsar cambios institucionales orientados a fortalecer la competencia política.

El fundador del PRD que abrió camino a la izquierda mexicana

Tras su salida del PRI, Cárdenas se convirtió en uno de los principales referentes de la izquierda y participó en la construcción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989.

Su liderazgo ayudó a articular movimientos, organizaciones y sectores sociales que buscaban una alternativa al partido que había gobernado México durante décadas.

El historiador Lorenzo Meyer destacó la capacidad de Cárdenas para movilizar a la población y acercar la política a comunidades que tradicionalmente quedaban fuera de las campañas presidenciales.

Su recorrido por localidades alejadas y su discurso en favor de los sectores desfavorecidos contribuyeron a consolidar una base opositora que, con el paso del tiempo, transformó el panorama electoral mexicano.