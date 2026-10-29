Gobierno activará alertas telefónicas tras fallas en avisos por tormenta Rachel en Baja California

Como parte de los temas que abordó este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia mañanera fue que a partir de noviembre entrará en funcionamiento un sistema de alertamiento telefónico para comunidades alejadas de Baja California, tras el paso de la tormenta tropical Rachel.

La jefa de Estado reveló que el objetivo de advertir oportunamente a la población sobre fenómenos meteorológicos es para evitar nuevas tragedias como las ocurridas durante el paso del reciente fenómeno meteorológico.

En este contexto, la mandataria explicó que algunas comunidades aisladas tuvieron dificultades para recibir las alertas sobre los riesgos asociados al fenómeno, que golpeó las zonas de Ensenada y San Quintín y dejó un saldo de 10 personas fallecidas, de acuerdo con la información referida.

Sheinbaum Pardo también informó que se realizó un censo de las viviendas afectadas para brindar apoyo a las familias damnificadas. Cuartoscuro

Ante esta situación, el gobierno federal pondrá en marcha el mecanismo de alertamiento telefónico para ampliar la cobertura de los avisos preventivos y garantizar que lleguen a quienes viven en localidades de difícil acceso.

Asimismo, Sheinbaum Pardo también informó que se realizó un censo de las viviendas afectadas para brindar apoyo a las familias damnificadas.

Por último, la primera presidente del país señaló que se deslindarán responsabilidades ante posibles omisiones de autoridades municipales y estatales relacionadas con las muertes registradas durante la emergencia, a fin de esclarecer lo ocurrido.