¿Quién será el suplente del diputado morenista Zenyazen Escobar?

Tras el fallecimiento del diputado federal de Morena por el Distrito 16 de Córdoba, Veracruz, Zenyazen Escobar García, su suplente, Ángel Etiem Jiménez Castañeda, deberá asumir la curul en la Cámara de Diputados.

El relevo se da de manera inmediata ante la ausencia definitiva del legislador, quien fue localizado sin vida este viernes 4 de septiembre en un paraje del poblado La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz.

De acuerdo con el artículo 63 de la Constitución, ante la falta absoluta (por fallecimiento) de un diputado, el suplente debe ser llamado para ocupar la curul vacante.

Reportes preliminares indican que el legislador, de 42 años de edad, recibió al menos un disparo de arma de fuego Foto: Especial

Ángel Etiem Jiménez Castañeda contaría con experiencia en la administración pública y en el sector educativo, fue regidor quinto del Ayuntamiento de Córdoba durante el periodo 2018-2021.

En el Sistema de Información Legislativa no aparecen datos personales, ni fotografía. Solo el nombre vinculado a la fórmula con el diputado Zenyazen Escobar para la LXVI legislatura.

Jiménez Castañeda deberá ser convocado formalmente por la Cámara de Diputados para rendir protesta ante el Pleno y ocupar el escaño correspondiente al Distrito 16 de Veracruz.

Como señala el reglamento, el procedimiento deberá concretarse una vez que el Poder Legislativo reciba oficialmente la notificación del fallecimiento de Escobar García, quien al momento de su muerte tenía 42 años.