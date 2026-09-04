Grupos parlamentarios lamentan deceso de Zenyazen Escobar

La Cámara de Diputados lamentó el fallecimiento del diputado Zenyazen Roberto Escobar García, registrado este viernes 4 de septiembre,

Su cuerpo fue encontrado dentro de un automóvil en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, confirmó Lisbeth Aurelia Jiménez, fiscal general del estado.

En su cuenta de X, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué lamentó el deceso y llamó a las instituciones de seguridad y justicia a “realizar una investigación pulcra de los hechos”.

La Cámara de @Mx_Diputados lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Diputado Zenyazen Escobar. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Confiamos en que las instituciones llevarán a cabo una investigación pulcra de los hechos. Descanse en paz”, expresó el presidente del máximo órgano en San Lázaro, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En ese mismo sentido se pronunció el coordinador del grupo parlamentario de Morena, a la que pertenecía Escobar García.

Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz”, señaló Ricardo Monreal Ávila en un mensaje en X.

El líder parlamentario destacó que Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como docente hasta su paso al frente de la Secretaría de Educación estatal y más recientemente como legislador federal, “representando con convicción a la población de su distrito”.

Ante esta irreparable pérdida, nuestra solidaridad y cariño están con su familia, sus seres queridos y su equipo de trabajo. Descanse en paz”, publicó Ricardo Monreal en X.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional su coordinador, Elías Lixa, se solidarizó con la familia del legislador veracruzano, también demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) intervenir y atraer la investigación.

La @FGRMexico debe intervenir de inmediato. Exigimos que no existan dudas en la investigación”, señaló en un mensaje subido a sus redes sociales el diputado yucateco.

El líder del Partido del Trabajo, Reginaldo Flores, se pronunció en línea con Lixa, demandó a las autoridades competentes esclarecer los hechos.

También enviamos un abrazo solidario a su familia, amistades y equipo de trabajo. Que en paz descanse”, precisó.

En esa misma red social, se sumó a las condolencias el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, quien se solidarizó con amigos y familiares de quien fuera diputado federal por el distrito 16 de Córdoba, así como diputado local y coordinador de Morena en el Congreso estatal, además de secretario de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi compañero, el diputado Zenyazen Escobar García. Elevo mis oraciones por su eterno descanso y para que sus familiares y seres queridos encuentren consuelo y fortaleza. Descanse en paz”, expresó Moreira.

Reportes preliminares indican que el legislador, de 42 años de edad, recibió al menos un disparo de arma de fuego. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial que amplíe los detalles del caso.

Tras conocerse el deceso, la Fiscalía General de la República (FGR) se sumó a las condolencias y anunció que atraerá la investigación del caso.