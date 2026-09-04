Suspenden centro de rehabilitación Jireh tras homicidio y revisión sanitaria

Tras registrarse el homicidio de un joven de 28 años que ingresó el 18 de agosto y fue localizado sin vida tres días después a causa de una asfixia mecánica y con más de 40 lesiones recientes, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) determinó la suspensión temporal de actividades del Centro de Rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Mariano Matamoros en Tijuana, Baja California.

La medida administrativa derivó de una verificación en la que se documentaron múltiples incumplimientos normativos y deficiencias en las condiciones de atención. Durante la diligencia, ejecutada mediante un operativo en el que participación elementos de la DEFENSA, SEMAR, SSCBC, FGE, Guardia Nacional, Secretaría de Salud, IPEBC y COEPRIS, se garantizó el respeto a los derechos humanos y la integridad de los internos.

En la intervención, un hombre que se desempeñaba como escolta fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes por portar un arma de fuego sin el permiso correspondiente.

La revisión sanitaria permitió identificar severas irregularidades operativas. Sobre el hallazgo, las autoridades informaron que “se identificaron deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internas”.

Ante la suspensión, el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) facilitó el traslado de los usuarios hacia otros centros de atención, precisando que ninguna persona fue desalojada. A la par de las sanciones administrativas, las investigaciones penales continúan de forma independiente.

El pasado 29 de agosto, la Fiscalía General del Estado ejecutó dos órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del homicidio. Las autoridades estatales advirtieron que mantendrán la supervisión en estos establecimientos, incluidos los vinculados a la denominada “Patrulla Espiritual”, bajo el criterio de que “quienes atraviesan por un proceso de rehabilitación reciban atención segura, digna y respetuosa de sus derechos”.