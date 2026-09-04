Expresan alegría y esperanza por CRIT número 29
El próximo 10 de octubre, Teletón buscará superar meta de más de 426 millones de pesos y más de mil padrinos
Fundación Teletón anunció que hasta el momento, en casi 30 años, están funcionando con éxito 29 Centros Teletón en toda la República, donde se atienden discapacidades, autismo y cáncer.
En conferencia de prensa en el Foro 11 de Televisa San Ángel, el grupo de conductores de radio y televisión que estará apareciendo en las transmisiones del próximo 10 de octubre, informó que van 931 mil 204 personas atendidas actualmente.
De manera desglosada, existen 25 Centros Teletón, un Centro de Autismo, un Hospital Infantil de Oncología y un Centro de Inclusión y Bienestar Teletón. Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, presentó los resultados del Hospital Infantil Teletón de Oncología, precisando que “con amor y ciencia hemos alcanzado un índice de sobrevida del 86 por ciento, actualmente atendemos a 539 pacientes, más de 13 mil niños que han recibido algún servicio, apoyados en el Centro de Referencia en Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer Infantil”, explicó.
Hizo énfasis en la próxima inauguración el jueves 1 de octubre de 2026 del acelerador lineal con resonancia magnética para radioterapia adaptativa con equipo de vanguardia, y es que entre otras funciones, permite a los especialistas observar imágenes nítidas del tumor de forma diaria y en tiempo real. El sistema recalcula y adapta la dosis de radiación sesión por sesión según los cambios de tamaño, forma o movimiento del tumor.
También se recordó la forma como opera el programa denominado Padrinos Teletón, el cual tiene un método de recaudación que invita a personas a realizar donativos mensuales estables. Estas aportaciones sirven para financiar terapias y tratamientos de miles de niños, niñas y adolescentes que se atienden en los distintos Centros Teletón.
Si se trata de contestar porqué quiero a Teletón, podría quedarme aquí muchas horas, pero simplemente diré lo siguiente: Teletón ha sido mi vida durante casi 30 años he tenido el privilegio de encabezar esta gran causa, he entregado mis días, mis noches, mis sábados y domingos, hemos enfrentado críticas, dificultades y también momentos muy duros, pero absolutamente todo ha valido la pena, hoy estamos por llegar a un millón de personas atendidas y estamos a punto de inaugurar nuestro Centro Teletón número 29 ahí en Colima, pero para mí nunca fueron números”, señaló Chobi Landeros.
Para convertirse en un Padrino Teletón, se puede aportar desde 330 pesos al mes sumándose a través del sitio web padrinosteleton.org, o el mismo día del evento en el número telefónico 800 719 9999.
Para el próximo 10 de octubre se buscará superar la meta con un peso más de 426 millones 978 mil 716 pesos, y una meta de mil padrinos. Se tiene proyectado construir el Centro Infantil Teletón (CRIT) número 30 en el municipio de Minatitlán, Veracruz, teniendo una donación del terreno de cuatro hectáreas, un decreto de aportación anual de 20 años para cada Centro, tanto de Poza Rica como de Minatitlán, junto con la realización de un fideicomiso para garantizar los recursos anuales.
Entre los voceros estuvieron en la rueda de prensa: Galilea Montijo, Faisy, Mariano Osorio, Claudia Lizaldi, Arath de la Torre, Yordi Rosado, Raúl Araiza, Héctor Sandarti y Paul Stanley.