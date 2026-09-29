Queman viviendas y vehículos durante enfrentamiento en la Sierra Tarahumara

Integrantes del Cártel de La Línea quemaron dos viviendas y nueve vehículos durante un enfrentamiento contra el Cártel de Sinaloa, en el poblado de la ranchería conocida como El Columpio, en el municipio de Madera, en el estado de Chihuahua.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con personal de la Guardia Nacional, atendieron el reporte generado el lunes y en el lugar encontraron los bienes muebles e inmuebles dañados por el fuego, sin localizar a personas fallecidas o lesionadas.

Debido a las condiciones en que se encontraban los vehículos no fue posible revisar los números de serie ni las características; además, por las características del lugar, que lo convierten en un punto inaccesible, no se realizó el retiro de las unidades, por lo que las diligencias periciales se practicaron ahí mismo.

Sicarios disparan contra helicóptero de la policía

En días pasados, sicarios dispararon contra un helicóptero de la Policía Estatal de Chihuahua en la frontera de Ojinaga, lo que dejó un saldo de un policía herido por disparo de arma de fuego, informó el gobierno del estado en aquél momento.

Luego que sicarios dispararon, la aeronave de la corporación fue atacada por civiles armados mientras realizaba labores de vigilancia en la zona de Coyame–Ojinaga.

De acuerdo con la información preliminar, un elemento, que se desempeña como observador aéreo, recibió una lesión producida por proyectil de arma de fuego, por lo que es trasladado de manera inmediata a un hospital de la ciudad, donde fue reportado delicado.

Para recibir atención médica especializada y al momento es reportado como consciente y estable.

La aeronave presenta varios impactos de arma de fuego producidos por dicho ataque, por lo que fue necesario regresar al aeropuerto de Chihuahua capital.

El gobierno informó que el impacto de bala causó un roce en el cráneo, sin embargo, se le realizará un procedimiento en quirófano para descartar daños mayores o sangrado interno, así como para limpiar la herida.

Actualmente se encuentra entubado, en espera de iniciar el procedimiento quirúrgico.