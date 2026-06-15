Queman vehículos para bloquear la carretera libre México-Toluca

Poco antes de las 19:00 horas de este lunes, la carretera libre México-Toluca fue cerrada en sus dos sentidos.

Aunque las autoridades no han informado sobre el cierre de la vía, videos en redes sociales muestran a al menos dos camionetas incendiadas sobre la carretera, a la altura del poblado El Zarco, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

"Al parecer es gente de Atlapulco, hace unas horas se enfrentaron con talamontes", compartió un usuario en la página de Facebook Trafico carretera México-Toluca.

"Precaución: eviten la libre, acaban de cerrar en la curva del Conalep de El Zarco. Incendiaron dos camionetas en ambos carriles. Eviten la zona", compartió otro usuario.

Otros usuarios comentaron que al parecer los pobladores, molestos por la impunidad con la que operan talamontes en la zona, tomaron los vehículos para incendiarlos.

Las afectaciones a la circulación ya alcanzan varios kilómetros, sobre todo en dirección a Toluca. Los posteos sobre el tema en la red social X y en Facebook recomiendan a los conductores dirigirse hacia la autopista México-Toluca.