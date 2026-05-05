Enfrentamiento entre GN y talamontes en Edomex deja al menos 2 muertos

Un enfrentamiento entre supuestos talamontes y elementos de la Guardia Nacional (GN) dejó un saldo de dos personas muertas, lo que originó bloqueos sobre la carretera local a la comunidad de Santa Martha en Ocuilan, al sur del Estado de México.

Enfrentan a talamontes en Edomex Especial

El intercambio de disparos se habría registrado alrededor de las 10 de la noche en la comunidad de Santa Martha, lo que dejó a dos personas sin vida que serían integrantes del grupo de talamontes.

Que paren la tala clandestina

“Nos espantamos, de hecho, hasta nos agachamos ahora sí literal y pues lo único que pensamos ahora sí que correr para otro lado y este pasó toda esta desgracia como a las 10, 11 de la noche… si pueden parar la tala clandestina pues mucho mejor para evitar estos sucesos”, dijo un habitante de la zona.

Además, los vecinos cerraron el acceso a la comunidad y solicitaron a las autoridades federales y estatales que tomen cartas en el asunto y refuercen la vigilancia porque estos episodios ya son constantes.

Enfrentan a talamontes en Edomex Especial

Reprocharon también que ha habido operativos en contra de la tala clandestina de sus bosques pero que estas acciones han sido insuficientes porque no hay personas detenidas y las actividades ilegales continúan.

“Hay otras viviendas afectadas igual por los balazos, que hagan algo por la tala clandestina, que manden más seguridad, ya de plano que la paren”, mencionó otro vecino.

Varios enfrentamientos

En mayo de 2025 en Santa Lucía había ocurrió el último enfrentamiento entre talamontes y efectivos federales tras un operativo y en septiembre pasado, una familia que iba por la carretera de Lagunas de Zempoala fue agredida a balazos por taladores, lo que dejó una mujer muerta.

Enfrentan a talamontes en Edomex Especial

Por lo anterior en octubre se anunció la llegada de una Base de Operación Mixta con 200 uniformados para combatir la tala clandestina.

*bb