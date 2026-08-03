Cuatro carreras concentran a 8 mil aspirantes en el examen presencial de la UNAM

El examen de control presencial que aplicará la UNAM a alrededor de 58 mil aspirantes no se distribuirá de manera uniforme. Un grupo reducido de carreras de alta demanda concentrará la mayor parte de los jóvenes que deberán volver a presentar la prueba, con licenciaturas como administración, derecho, contaduría y medicina, encabezando la lista.

Un análisis técnico del profesor Manuel Toral, elaborado con base en los registros de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y a partir del criterio planteado por la Comisión Técnica de la UNAM, permite estimar cómo se distribuiría esa convocatoria por carrera y plantel.

El ejercicio considera a quienes alcanzaron el puntaje mínimo de ingreso publicado para 2026, así como a aquellos aspirantes que habrían ingresado si se tomara como referencia el menor umbral registrado entre 2021 y 2025 para cada oferta académica.

Tres carreras de alta demanda en Ciudad Universitaria encabezan la lista de las convocatorias más numerosas.

Administración, en la Facultad de Contaduría y Administración, tendría 2 mil 111 aspirantes convocados. El puntaje mínimo publicado para 2026 fue de 108 aciertos; bajo el criterio histórico utilizado en el análisis, el umbral de referencia desciende a 87 puntos.

Derecho, en la Facultad de Derecho, reuniría a 2 mil 89 aspirantes. El corte publicado para 2026 fue de 105 aciertos, mientras que el mínimo histórico utilizado en el ejercicio fue de 82.

Contaduría, también en la Facultad de Contaduría y Administración, sumaría 2 mil 60 jóvenes convocados. En este caso, el umbral pasaría de 104 aciertos en 2026 a 80 bajo la referencia histórica.

Medicina: una de las mayores concentraciones

La carrera de medicina también concentraría uno de los grupos más numerosos de aspirantes.

La Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria, tendría mil 701 jóvenes convocados. En el proceso original, 271 personas alcanzaron el puntaje mínimo publicado de 117 aciertos; con la referencia histórica, el universo se amplía hasta quienes obtuvieron desde 111 aciertos.

En la FES Iztacala, medicina reuniría mil 260 aspirantes, mientras que en la FES Zaragoza serían 775.

El área de la salud también concentraría miles de aspirantes en cirujano dentista: la FES Iztacala tendría mil 76 convocados; la FES Zaragoza, mil 42; y la Facultad de Odontología, 969.

En conjunto, administración, derecho, contaduría y medicina, todas en Ciudad Universitaria, concentrarían a casi 8 mil aspirantes, equivalentes a casi uno de cada siete jóvenes que serían convocados al examen de control presencial.Presión en las FES y facultades periféricas

La reposición presencial también tendrá una elevada concentración de aspirantes fuera de Ciudad Universitaria.

Derecho, en la FES Aragón, tendría mil 416 convocados. Bajo el criterio histórico, el puntaje de referencia pasaría de 93 a 63 aciertos.

Psicología, en la FES Iztacala (modalidad SUAyED), reuniría mil 423 aspirantes. Arquitectura, en Ciudad Universitaria, sumaría mil 168 convocados, mientras que economía, en la Facultad de Economía, alcanzaría mil 127.

De 21 mil seleccionados a casi 58 mil convocados

De los 158 mil 712 aspirantes que presentaron el examen de ingreso en 2026, 21 mil 962 alcanzaron el puntaje mínimo publicado para obtener un lugar en alguna licenciatura de la UNAM.

Sin embargo, al aplicar el criterio que incorpora los mínimos históricos de cada carrera y plantel, el universo crecería a poco más de 58 mil jóvenes, cifra que la propia UNAM informó que será convocada al examen de control presencial.

Según Toral, la diferencia obedece a que en 175 de las 220 ofertas académicas analizadas el puntaje mínimo publicado para 2026 fue superior al menor umbral registrado entre 2021 y 2025.

Así, el examen de control no sólo incluiría a quienes aparecieron como seleccionados en la primera lista, sino también a aspirantes que quedaron fuera debido a que los puntajes de ingreso este año fueron más altos que los observados en procesos anteriores.

El desglose por carrera corresponde a un análisis independiente elaborado con datos de la DGAE y con base en la interpretación del criterio recomendado por la Comisión Técnica. En suma, para las carreras de administración, derecho, contaduría, medicina, cirujano dentista, psicología, arquitectura y economía son 18,207 aspirantes convocados, es decir, 31.4% de los 58 mil totales.