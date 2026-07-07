Cae exregidor de Morena en Guanajuato tras agredir a su esposa frente a su hijo

El exregidor de Morena y exasesor en el Congreso del Estado de Guanajuato, Óscar Aguayo Arredondo, se encuentra detenido luego de que presuntamente golpeara a su esposa frente a su hijo menor de edad. La víctima, Celia Carolina Valadez Beltrán, es actualmente regidora del Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato por Morena.

Tanto el Gobierno de Guanajuato capital como el Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportaron los hechos.

Óscar Aguayo fue detenido por elementos de la Policía Municipal a las 00:10 horas del martes 30 de junio, en el punto conocido como La Placita, sobre la calle Salinas de Gortari, en la colonia La Venada, cuando presuntamente agredía a su pareja.

Fueron los vecinos quienes llamaron a la línea de emergencia 911 ante los gritos de la mujer y el llanto del niño, de 5 años. Los policías arribaron al lugar y detuvieron al exfuncionario, quien, de acuerdo con el texto, cuenta con antecedentes penales.

Óscar Aguayo presuntamente agredió a los uniformados, por lo que fue sometido y presentado ante un juez. La edil presentó una querella ante el Ministerio Público, así como una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer.

Cabe recordar que Óscar Aguayo fue denunciado por presuntamente defraudar al Congreso del Estado por 237 mil pesos cuando era asesor del primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, durante la legislatura de 2015 a 2018. De acuerdo con la denuncia, fue señalado por falsificar documentos que simulaban apoyos sociales para apropiarse de recursos públicos.

En marzo de 2025, el Congreso de Guanajuato exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) a revisar su candidatura a magistrado por el Décimo Sexto Circuito, toda vez que Óscar Aguayo pretendía participar en la elección judicial.

El exregidor, originario de Dolores Hidalgo, también ha protagonizado escándalos en la vía pública, al grado de que la dirigencia estatal de Morena se ha deslindado de él, aunque el texto señala que continúa vinculado al partido.