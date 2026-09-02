En lo que va del sexenio se han impulsado 27 reformas constitucionales y 76 legales: Luisa María Alcalde

Durante los primeros 23 meses del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Congreso de la Unión ha aprobado 27 reformas constitucionales y 76 modificaciones legales, informó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, quien sostuvo que estos cambios buscan recuperar el sentido social de la Constitución.

Llevamos 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales que han permitido recuperar el sentido social de la Constitución”, señaló la funcionaria al presentar los principales cambios impulsados durante la actual administración.

Alcalde explicó que las reformas se agrupan en distintos ejes que abarcan desde el fortalecimiento de la soberanía nacional hasta la protección de derechos sociales y el combate a delitos de alto impacto.

Soberanía y rectoría del Estado

Entre las modificaciones se encuentran aquellas relacionadas con la soberanía nacional y la recuperación de la rectoría del Estado, entre ellas los cambios que permiten fortalecer el papel público de Pemex y la CFE, así como la recuperación de los trenes de pasajeros como empresas y servicios públicos.

En este mismo eje se incluyen medidas sobre soberanía alimentaria, derecho al agua, combate al acaparamiento, prohibición del maíz transgénico y restricciones a la intervención extranjera.

El gobierno federal busca consolidar cambios estructurales en áreas como la soberanía, el bienestar, la seguridad, la justicia y los derechos sociales durante el actual sexenio. Eduardo Jiménez

Democracia y austeridad

Otro bloque corresponde al fortalecimiento de la democracia y la austeridad republicana, donde destacan las reformas para prohibir el nepotismo y la reelección, además de medidas encaminadas a reducir privilegios en las altas esferas del gobierno.

También se concretaron modificaciones en materia de transparencia, con la transformación del entonces INAI, así como mecanismos para fortalecer la participación ciudadana y blindar los procesos electorales.

Seguridad y acceso a la justicia

En materia de seguridad, las reformas contemplan nuevas herramientas para combatir delitos como la extorsión, el tráfico de fentanilo, el tráfico de armas, las facturas falsas y el feminicidio.

A este apartado se suma la reforma al Poder Judicial, así como modificaciones para fortalecer a las Comisiones de Búsqueda y garantizar mayores recursos para las tareas de localización de personas.

Derechos sociales y de las mujeres

El paquete legislativo también incorpora medidas enfocadas en mujeres, niñas, niños y comunidades indígenas, con disposiciones para prevenir y sancionar el feminicidio, combatir el acoso escolar y ampliar la protección de grupos considerados prioritarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que el conjunto de reformas representa una transformación del marco constitucional del país, al considerar que “recuperan el sentido social y la soberanía” y que la Constitución debe reflejar un pacto social.

Con estas modificaciones, el gobierno federal busca consolidar cambios estructurales en áreas como la soberanía, el bienestar, la seguridad, la justicia y los derechos sociales durante el actual sexenio.