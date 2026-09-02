La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 2 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 2 de septiembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

8:07 Horas | Sheinbaum llama a la UNAM a hacer otro esfuerzo para abrir más espacios para docentes y lugares para estudiantes

Tras la apertura de 2 mil lugares para estudiantes de licenciatura en la UNAM, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la máxima casa de estudios aún puede hacer un segundo esfuerzo para abrir más espacios para docentes y en consecuencia para los estudiantes que aspiran a seguir sus estudios en dicha institución.

"Yo pienso que la UNAM todavía puede hacer un esfuerzo de autoridad republicana en la parte administrativa y dedicar todos esos recursos a abrir más espacios de docencia en la UNAM, esa es mi opinión, la UNAM es autónoma y decide.

"Nosotros hicimos este llamado a la austeridad republicana hace dos años y la UNAM hizo un primer esfuerzo, nosotros creemos que todavía se puede hacer otro esfuerzo. Nosotros hicimos esfuerzo muy importante, disminuidos, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había disminuido de forma importante el gasto corriente sin afectar la operación del gobierno", comentó.

7:43 Horas | En sexenio de Sheinbaum se han impulsado 27 reformas constitucionales y 76 legales: Luisa María Alcalde

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, destacó que en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han impulsado 27 reformas constitucionales y 76 legales en beneficio del pueblo con lo que, afirmó, se ha recuperado el sentido social de la Constitución.

"Es un nuevo pacto social que pone en el centro al pueblo y llevamos a la fecha en el balance legislativo 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales, que han permitido recuperar el sentido social de la Constitución", dijo la funcionaria al comparecer en la conferencia matutina como parte de la glosa del Segundo Informe para dar a conocer los logros obtenidos hasta ahora.

Entre las reformas, Alcalde citó la correspondiente a recuperar la soberanía nacional y la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos como lo son Pemex, CFE, así en lo que respecta a la soberanía alimentaria, además de llevar la Constitución los programas del bienestar, el reconocimiento a los pueblos indígenas, a las mujeres, entre otras.

Mañanera de Sheinbaum hoy 2 de septiembre: Video completo