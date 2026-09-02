Incendio de pastizal alcanza nodriza con nueve vehículos BMW en Tamaulipas

Una nodriza cargada con nueve vehículos de alta gama se incendió por completo la noche del martes en la carretera estatal conocida como Rumbo Nuevo, a la altura del kilómetro 2, en las afueras de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El reporte del siniestro se realizó alrededor de las 21:00 horas.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, se sospecha que un incendio de pastizal alcanzó al camión, cuyo destino era el sur de Tamaulipas.

Las autoridades confirmaron que los vehículos siniestrados eran de la marca BMW.

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Personal de Bomberos y de la Guardia Estatal acudió al lugar para sofocar las llamas; sin embargo, no pudo evitar que el fuego consumiera tanto el camión como el remolque y los automóviles, los cuales quedaron completamente calcinados.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio.