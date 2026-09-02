“¡Bájate ya!”... Evidencian a conductor de BMW en conflicto vial con adulto mayor

La circulación hacia Lomas de Angelópolis se convirtió por unos minutos en el escenario de una acalorada disputa vial. Lo que comenzó con un percance entre dos vehículos terminó con un adulto mayor amedrentado, una puerta forcejeada y el cristal del lado del conductor hecho añicos.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 horas del martes 1 de septiembre, sobre la Vía Atlixcáyotl, en Puebla, a la altura de Chedraui Selecto, con dirección hacia Lomas de Angelópolis.

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra parte del enfrentamiento. En las imágenes se observa a un hombre junto a un automóvil Chevrolet blanco, mientras aparentemente exige al conductor que abandone la unidad.

Sale, ¡bájate!”, se escucha decir al sujeto.

El adulto mayor permanece dentro del vehículo, acompañado por un menor, y no parece dispuesto a salir. La exigencia vuelve a escucharse una y otra vez.

¡Bájate ya!”

¡Bájate!”

La tensión sube de tono. El hombre comienza a forcejear con la puerta del automóvil y, en medio del altercado, termina rompiendo el cristal del lado del conductor.

Me vas a pagar”, le reclama.

Después, el sujeto se aleja del vehículo mientras todavía se escucha una última expresión: “Eso quieres”.

El choque que encendió la discusión

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, una camioneta BMW con placas TUG-698-B habría impactado por la parte trasera al Chevrolet blanco en el que viajaban el adulto mayor y el menor.

Esa es la versión que acompañó inicialmente la difusión del video. Sin embargo, posteriormente un medio local publicó el testimonio de una persona que afirmó haber presenciado lo ocurrido y ofreció una explicación distinta sobre cómo comenzó la disputa.

Según ese testigo, el conductor del Chevrolet avanzaba correctamente, pero después abrió otro carril y bloqueó el paso de los vehículos que circulaban hacia Atlixco.

La misma persona aseguró que el automovilista habría comenzado a “aventar su coche contra quienes avanzaban correctamente” y que posteriormente se habría incorporado de manera brusca frente al BMW, situación que habría provocado el contacto entre ambos vehículos.

A partir de esa versión, el choque habría sido consecuencia de una maniobra previa y no simplemente de un impacto por alcance.

“Ninguna circunstancia justifica una reacción violenta”

El testigo relató que, después del golpe, el conductor del BMW descendió de su vehículo para preguntar qué estaba ocurriendo y por qué le habían pegado.

Según su versión, el otro automovilista habría continuado avanzando con la intención de evadir el conflicto y presuntamente darse a la fuga.

Pero el propio testimonio introduce un matiz importante: ninguna circunstancia justificaría una reacción violenta, aun cuando existiera una discusión previa sobre quién tuvo la responsabilidad del percance.

La persona consultada también consideró injusto que la responsabilidad del enfrentamiento recaiga únicamente sobre el conductor del BMW, pues, desde su perspectiva, la conducta del otro automovilista habría contribuido a desencadenar la disputa.

El video, sin embargo, muestra el momento que más llamó la atención: un hombre enfrentado a un adulto mayor que permanece dentro de su automóvil, los gritos para que baje de la unidad y, finalmente, el cristal del conductor roto durante el forcejeo.