¿Qué prefieren los mexicanos al pedir comida?

La gastronomía mexicana continúa transformándose al ritmo de la tecnología. Actualmente las aplicaciones conectan a los consumidores con restaurantes de todo tipo, mientras las redes sociales acercan nuevas recetas y tendencias a millones de personas.

Ante este escenario, DiDi Food presentó “Archivo: Así sabe Mmméxico”, un estudio realizado en colaboración con la agencia de tendencias Trendo que analiza la evolución de la comida a domicilio y su relación con la cultura, los hábitos de consumo y los negocios.

El reporte plantea que pedir comida ya no representa únicamente una forma de recibir alimentos en casa, sino parte de un ecosistema que vincula la tradición gastronómica con las nuevas dinámicas de consumo y las oportunidades de digitalización para el sector restaurantero.La pizza lidera los pedidos

Entre los principales hallazgos destaca que la pizza es el platillo más solicitado a nivel nacional, por encima de la comida mexicana y los tacos. Según este estudio, ocupa el primer lugar en 24 de las 32 entidades del país.

El sushi también ha ganado terreno, durante 2025 superó los 5.5 millones de pedidos, una tendencia impulsada, en parte, por el interés de la Generación Z en los sabores asiáticos.

DiDi Food conecta a los restaurantes con más consumidores y amplían el acceso a una oferta diversa de sabores.

Aunque las preferencias cambian según la edad, ya que la Generación Z muestra una inclinación por la comida asiática, y los millennials destacan por su gusto por la cocina italiana, con 40%, mientras que la Generación X prefiere la comida española, con 31%.

Estos patrones reflejan un paladar que combina influencias internacionales con ingredientes y preparaciones locales. Ejemplos de ello son el sushi con aguacate y picante, el birriamen y las pizzas con ingredientes mexicanos.

Comer también es un apapacho

La comida en México tiene una dimensión que va más allá de satisfacer el hambre, pues está vinculada con las emociones, el disfrute y la convivencia.

El estudio coloca al país como el más indulgente del mundo, con 97 puntos de 100, y destaca el papel de los antojitos como una opción asociada al bienestar emocional.

Esta relación con la comida convive con cambios en los estilos de vida. Según el reporte, el tiempo destinado a cocinar pasó de más de 19 horas en 2014 a cerca de 17 horas en 2024, un contexto en el que las plataformas de entrega adquieren relevancia para resolver las necesidades cotidianas.

Sin embargo, la transformación de los hábitos no implica que la tradición desaparezca. La cocina mexicana es resultado de siglos de intercambios culturales y de una amplia diversidad regional.

En 2010, la UNESCO inscribió la cocina tradicional mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.Un mercado de oportunidades para los restaurantes

Detrás de las preferencias de los consumidores también existe una industria que encuentra en la tecnología nuevas formas de llegar al público. DiDi Food cuenta con más de 65 mil restaurantes activos en el país, que en conjunto completaron alrededor de 130 millones de pedidos durante 2025.

Las pequeñas y medianas empresas tienen un papel fundamental en este ecosistema, ya que más del 65% de los restaurantes que participan en la plataforma pertenecen a esta categoría.

“La historia que contamos aquí no la estamos escribiendo solos, sino de la mano de millones de personas y miles de negocios. Más del 65% de los restaurantes en DiDi Food son PyMEs, cocinas locales que a diario forman parte de la manera en que comemos en el país”, señaló Patricia Delgadillo, directora de Comunicación de DiDi México.

La evolución del sector también se refleja en el crecimiento de la oferta restaurantera. De acuerdo con esta investigación, durante el siglo XIX la Ciudad de México contaba con alrededor de 500 establecimientos de comida; para 1950, la cifra había aumentado a 15 mil. Ahora, 22 mil restaurantes de la capital están disponibles en DiDi Food.

Para Gustavo Prado, director de Trendo, la capacidad de adaptar sabores internacionales a las preferencias locales es una de las características del consumidor mexicano.

“Este estudio confirma algo que vemos en cada corte de tendencias: el consumidor mexicano no solo adopta lo global, lo transforma. Mexicaniza lo que llega de afuera y lo convierte en antojo propio. Entender ese patrón es clave para anticipar hacia dónde se mueve el apetito del país”, afirmó.

Los resultados muestran que la comida a domicilio se ha integrado a una historia gastronómica marcada por la adaptación. La tecnología permite que los restaurantes amplíen su alcance y encuentren nuevas oportunidades de crecimiento, mientras los consumidores acceden a una oferta que combina sabores tradicionales con propuestas internacionales.

Para DiDi Food, esta transformación no busca sustituir las costumbres culinarias, sino amplificar su alcance y facilitar la conexión entre los negocios y sus clientes.