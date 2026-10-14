Dos jóvenes reaparecen con golpes tras siete días desaparecidos en Tuxtla Gutiérrez

Dos jóvenes trabajadores de una empresa de televisión por cable e internet fueron encontrados con vida luego de siete días de que un grupo de personas armadas ingresó al departamento donde vivían, en la colonia Albania Alta de Tuxtla Gutiérrez.

Se trata de Alejandro Martín Reyes y David Ladislao Téllez Ponce, quienes aparecieron durante la madrugada de este miércoles con diversos golpes en el cuerpo. Desaparecieron en las primeras horas del 7 de octubre, cuando un grupo de civiles armados irrumpió en el departamento, derribó la puerta y se los llevó.

Las familias de ambos señalaron que fueron encontrados caminando en una de las calles de Tuxtla Gutiérrez, sin precisar el lugar ni la hora. “Aparecieron como arte de magia”, dijo Carmen Zamora, de la colectiva feminista Ehecalt, del Estado de México.