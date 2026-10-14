Detienen a tres personas tras cateo en un departamento de la colonia Juárez

Un operativo de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México derivó en la detención de tres personas, luego de una diligencia ministerial realizada en un departamento ubicado en el número 33 de la calle de Londres, esquina con Dinamarca, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el despliegue, agentes de la Policía de Investigación ingresaron a un edificio para llevar a cabo el cateo de uno de los departamentos. En apoyo a las labores ministeriales, elementos de la Guardia Nacional establecieron un cerco de seguridad y cerraron la circulación sobre la calle de Londres, a una cuadra del inmueble, para facilitar el desarrollo de la diligencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas que originaron el operativo ni los posibles delitos relacionados con la intervención. De manera extraoficial, trascendió que las investigaciones podrían estar vinculadas con la presunta falsificación de documentos; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía capitalina.

Las tres personas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones correspondientes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde serán puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Se espera que la Fiscalía proporcione información oficial sobre los motivos del cateo y los resultados de esta diligencia ministerial.