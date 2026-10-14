“Estamos perdiendo todo”: la violencia paraliza transporte y escuelas en Cuautla

La espiral de violencia que irrumpió con fuerza a inicios de semana en Totolapan se extendió hasta el municipio de Cuautla, Morelos, sumiendo a la población en un ambiente de zozobra, parálisis del transporte público y suspensión generalizada de clases en los centros educativos.

Durante la tarde de este martes, células delictivas perpetraron ataques directos contra el gremio transportista, incendiando al menos cuatro unidades de las rutas 13 y 14, las cuales conectan la cabecera municipal de Cuautla con Totolapan. La embestida criminal detonó el cese de operaciones de decenas de concesionarios por falta de garantías de seguridad.

Como consecuencia del temor generalizado, este miércoles las escuelas de diversos niveles educativos amanecieron cerradas y las calles lucieron semi desiertas. Pese al despliegue de operativos de refuerzo por parte de corporaciones de seguridad pública desde la madrugada, la frecuencia de unidades de pasajero fue mínima, complicando la movilidad de miles de trabajadores.

El sentir de indefensión predomina entre las y los habitantes de Cuautla, quienes expresan su angustia ante una crisis de seguridad que impacta directamente en su vida cotidiana:

"Estamos perdiendo trabajos, escuela, educación, se está perdiendo todo poco a poco aquí en Cuautla. Tengo miedo porque sé que si hablo algo me puede suceder, pero estamos realmente preocupados de salir a trabajar y perder la vida de manera indirecta por estas guerras", relató un ciudadano de forma anónima.

La escalada de tensión se enmarca en las recientes acciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, institución que confirmó haber solicitado al menos 10 órdenes de aprehensión en contra de mandos criminales que operan en la región de Totolapan. A dichos líderes se les atribuye la privación ilegal de la libertad de personal ministerial, a quienes utilizaron como rehenes para forzar la liberación de un objetivo prioritario identificado como "El Güero del Gym”.