Alerta en secundaria de Querétaro por joven que ingresó con una pistola sin balas

Un joven fue interceptado a la entrada de la Secundaria General Sierra Gorda, en el municipio de Jalpan de Serra, luego de que se detectara que portaba una pistola, lo que activó los protocolos de seguridad de las autoridades municipales y educativas.

De acuerdo con la información difundida, el arma no tenía cartuchos útiles al momento de la intervención.

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que, tras recibir el reporte de una secundaria de Jalpan sobre la presencia de un presunto artefacto, la autoridad escolar activó el protocolo correspondiente, contactó a los padres del presunto menor involucrado, levantó un acta de investigación y dio aviso al número de emergencias 9-1-1.

El caso ocurre después de otro incidente registrado en el municipio de Querétaro. El 30 de septiembre de 2026, un estudiante de 13 años de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, ubicada en la colonia Puertas de San Miguel, atacó con dos cuchillos a cuatro personas.

En el caso de Jalpan de Serra, las autoridades de seguridad pública fueron notificadas para intervenir y determinar las características del arma asegurada.