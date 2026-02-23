¿Qué pasará con el cuerpo de “El Mencho”? García Harfuch lo explica

Las autoridades federales confirmaron la identidad oficial de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y detallaron cuál será el destino de sus restos tras su muerte en un operativo militar en Jalisco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) validó plenamente la identidad del cuerpo que permanece bajo resguardo en instalaciones federales.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Seguridad explicó que el procedimiento aplicable es el mismo que en cualquier otro caso.

Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”, afirmó García Harfuch al ser cuestionado sobre el destino del cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el protocolo vigente, si los familiares reclaman los restos en los próximos días y acreditan legalmente el parentesco, el cuerpo será entregado. Este procedimiento también aplica para los integrantes de su círculo de seguridad que murieron en el operativo.

Confirman identidad en menos de 24 horas

La confirmación oficial se concretó menos de 24 horas después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, considerado uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional.

El cuerpo fue trasladado desde la zona del operativo en Tapalpa, Jalisco, hacia la Ciudad de México, donde permanece bajo resguardo ministerial mientras se cumplen los procedimientos forenses y administrativos correspondientes.

El Gobierno federal detalló que, tras la acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa de Tapalpa, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques a establecimientos y agresiones contra autoridades en diversas entidades.

El Gabinete de Seguridad activó protocolos de respuesta inmediata con despliegue conjunto de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.

Se instaló un Centro de Mando para coordinar las acciones operativas y restablecer el orden. Al cierre de la jornada posterior al operativo, las autoridades reportaron que la mayoría de los bloqueos habían sido retirados y que las principales vialidades estaban liberadas.

La captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue resultado de un seguimiento de inteligencia. Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava

Cifras oficiales de los hechos

El Gobierno federal informó que se registraron 85 bloqueos en carreteras federales en estados como Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En Jalisco se concentró el mayor número de bloqueos, con 18 eventos.

Se reportaron 70 personas detenidas en siete estados del país. Además, se contabilizaron 27 agresiones directas contra autoridades tras la acción contra el líder criminal.

En Jalisco fallecieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un integrante de la fiscalía estatal. También murieron 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada en distintos enfrentamientos.

En Michoacán se registraron 13 agresiones adicionales, con cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 elementos de seguridad lesionados.

El secretario García Harfuch reiteró que la prioridad del Gobierno de México es proteger a la población y preservar la paz, siguiendo la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Centro de Mando continuará en operación para monitorear eventos y garantizar el restablecimiento total del orden.

Las autoridades subrayaron que el procedimiento sobre los restos de Oseguera Cervantes se apegará estrictamente al marco legal y a los protocolos forenses aplicables, sin excepciones.

