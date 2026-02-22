¿Qué hacen los agentes de Trato Digno? IMSS capacita a más de 2 mil elementos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) capacita de manera presencial y a distancia a sus más de 2 mil agentes de Trato Digno en todo el país para reforzar la atención resolutiva, con empatía y cercana a la población derechohabiente.

Durante la jornada de capacitación realizada en la Escuela de Enfermería del IMSS, en Ciudad de México, la maestra Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención y Orientación a la Derechohabiencia (TAOD), señaló que, en cumplimiento de la estrategia implementada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Seguro Social llevan a cabo jornadas en los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).

La estrategia de Trato Digno en el IMSS es una estrategia presidencial, encomendada a todas las instituciones de salud. En el caso del Instituto no nada más cambia la imagen de nuestros Módulos de Atención y Orientación que son mil 91 ubicados estratégicamente en las unidades médicas y administrativas de todo el país, sino que también estamos llevando a cabo la capacitación de nuestros agentes de Trato Digno, el personal TAOD”, dijo.

Destacó que el equipo de Atención y Orientación a la Derechohabiencia lo conforman más de dos mil agentes de Trato Digno. Cortesía

Paredes Orozco indicó que, por instrucción del director general del IMSS, Zoé Robledo, desde la semana pasada comenzaron las jornadas de capacitación, primero en Aguascalientes, luego Ciudad de México y así sucesivamente hasta cubrir todo el territorio nacional para garantizar un trato cercano, humano y empático de parte del personal de atención y orientación a la derechohabiencia.

A toda la derechohabiencia y población usuaria es muy importante que sepan que cuentan con las y los agentes de Trato Digno del IMSS, que se encuentran ubicados en los Módulos de Trato Digno de los hospitales, unidades médicas y administrativas. Nos pueden ubicar con una mascada y chaleco en color que dice Trato Digno. Nosotros podemos orientarlos en los trámites en los cuales tengan dudas, a dónde acudir, cómo hacerlo”, dijo.

Destacó que el equipo de Atención y Orientación a la Derechohabiencia lo conforman más de dos mil agentes de Trato Digno: mujeres y hombres con vocación de servir y solucionar lo necesario para garantizar los derechos de las personas usuarias con empatía, accesibilidad y trato respetuoso.

Para nosotros es muy importante que la atención que se brinda sea con igualdad, con pleno respeto a la dignidad de todas y todos y sin discriminación. Es por ello que nuestro eslogan es: el trato digno es un derecho de todas y de todos”, señaló.

