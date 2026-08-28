El ligre hallado en Tamaulipas: un híbrido que no existe en la naturaleza

El hallazgo de 135 animales exóticos en un rancho de Tamaulipas convirtió un operativo relacionado con una investigación por presunto robo y comercialización ilegal de combustible en un caso que involucra fauna silvestre. Entre los ejemplares reportados, hay cinco tigres de Bengala, tres jaguares, dos hienas, tres leones africanos, 21 monos araña, un camello, bisontes, búfalos, tortugas sulcata y, especialmente, un ligre.

Y esto abre una pregunta que se suma a las muchas que hay sobre la pertenencia y el operativo, y es ¿qué condiciones ambientales necesita cada uno de estos animales y cuáles forman parte de la fauna mexicana?

El ligre es probablemente el animal más llamativo de la colección porque no corresponde a una especie que exista como población silvestre. Es un híbrido producido por el cruce entre un león macho (Panthera leo) y una tigresa (Panthera tigris). Los tigres y los leones pertenecen al mismo género, Panthera, pero son especies diferentes. Por ello, el ligre no debe confundirse con una especie independiente ni con una población natural de grandes felinos. La cruza inversa da como resultado, el tigrón.

Un animal sin hábitat natural propio

A diferencia de un jaguar o un tigre, no existe un ecosistema que pueda considerarse el “hábitat natural del ligre”. La razón es porque los ligres son producto de la reproducción entre dos especies que, en la actualidad, tienen distribuciones naturales diferentes y cuya hibridación ocurre fundamentalmente bajo condiciones de cautiverio. Es decir, los pocos casos que existen son producto de lo que metafóricamente podríamos llamar, mezclas de laboratorio.

Los leones (Panthera leo) sobreviven principalmente en África, con una pequeña población asiática en la región de Gir, India. Los tigres (Panthera tigris), por su parte, son nativos de Asia. Su distribución histórica abarcó una zona mucho más extensa que la actual, pero las poblaciones silvestres se encuentran hoy fragmentadas y amenazadas.

Por esa razón, encontrar un ligre en un rancho en México, no significa haber encontrado un animal desplazado de un bosque, una sabana o una selva. El ligre es, por definición, un producto de cautiverio y no tiene un ambiente natural al cual pueda regresar como si se tratara de un ejemplar silvestre de tigre o de león.

En total, fueron asegurados 135 animales exóticos. Especial

La literatura zoológica ha documentado además que los ligres pueden alcanzar tamaños extraordinarios. Este fenómeno se relaciona con la genética del crecimiento y con la llamada impronta genómica, un mecanismo mediante el cual determinados genes pueden expresarse de manera diferente dependiendo de si fueron heredados del padre o de la madre.

Tampoco debe interpretarse la existencia de un ligre como un mecanismo de conservación. Un híbrido de león y tigre no sustituye la conservación de las poblaciones silvestres de ninguna de las dos especies parentales. Los programas de conservación se enfocan en mantener poblaciones genéticamente y ecológicamente funcionales dentro de sus especies, y continuar con este capricho humano solo tiene afectaciones en la naturaleza.

El tigre de Bengala: un felino asiático en Tamaulipas

Los cinco tigres reportados como tigres de Bengala corresponden a Panthera tigris, una especie nativa de Asia. El tigre de Bengala, en particular, está asociado con el subcontinente indio y ocupa diversos ambientes, entre ellos bosques, pastizales, humedales y manglares.

Excélsior / Profepa

La existencia de un clima cálido en Tamaulipas no significa por sí misma que un tigre esté necesariamente en condiciones ambientales inadecuadas. Los tigres poseen una amplia tolerancia climática y viven en regiones que van desde zonas tropicales hasta áreas considerablemente frías. Pero en cautiverio requieren mucho más que una temperatura determinada.

El bienestar de un tigre depende también de disponer de espacio suficiente, refugios, sombra, agua, oportunidades para desplazarse, alimentación adecuada y enriquecimiento ambiental. Estos factores permiten expresar conductas naturales y ayudan a controlar estrés y problemas asociados con el confinamiento.

Por tanto, la pregunta científica no es simplemente si “hace demasiado calor en Tamaulipas”. Para establecer si los ejemplares estaban en malas condiciones sería necesario conocer las características del recinto, temperaturas y humedad, acceso al agua, dimensiones, dieta, estado corporal y comportamiento de cada animal. Esa valoración corresponde a especialistas y no puede hacerse únicamente con la información del cateo.

El jaguar sí pertenece a la fauna mexicana

El caso del jaguar es radicalmente diferente. Panthera onca es una especie nativa del continente americano y México forma parte de su distribución natural. El jaguar ocupa una variedad de ecosistemas, particularmente aquellos que ofrecen cobertura vegetal, disponibilidad de presas y acceso al agua.

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Tamaulipas también forma parte de la distribución histórica y actual del jaguar en México. Esto significa que la presencia de tres jaguares en un inmueble del estado no puede describirse simplemente como la presencia de “animales de otro continente”.

Eso tampoco significa que un rancho sea automáticamente un hábitat adecuado. Un jaguar silvestre necesita un territorio amplio y condiciones ecológicas que permitan alimentarse, desplazarse y refugiarse. En cautiverio, además, las necesidades de espacio y manejo son diferentes de las de una población libre.

La situación legal de los ejemplares es otra cuestión. Que un jaguar sea nativo de Tamaulipas no significa que cualquier persona pueda poseerlo. La legislación mexicana establece mecanismos específicos para la posesión y manejo de ejemplares de vida silvestre.

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Monos araña: también hay una conexión directa con México

Los 21 monos araña mencionados en el aseguramiento requieren una precisión similar. En México existen poblaciones silvestres de mono araña (Ateles geoffroyi), una especie asociada principalmente con bosques tropicales y subtropicales.

Los monos araña son animales arborícolas y altamente sociales. Su ecología depende de la estructura tridimensional del bosque: árboles suficientemente grandes y conectados permiten desplazarse por el dosel, buscar alimento y evitar determinados riesgos.

Por eso, aunque algunas localidades de Tamaulipas pueden presentar condiciones climáticas compatibles con ciertos primates, un espacio abierto sin estructura forestal no equivale al hábitat que utiliza un mono araña en libertad. Para valorar el cautiverio también serían fundamentales el espacio vertical, las oportunidades de locomoción, la composición del grupo, la alimentación y el enriquecimiento.

La presencia de monos araña en un rancho, por tanto, no demuestra por sí sola que se tratara de animales provenientes de tráfico ilegal. Pero sí vuelve relevante determinar su especie exacta, procedencia, documentación y condiciones de manejo.

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Hienas: un grupo africano y asiático, no una especie mexicana

La palabra “hiena” también requiere cautela. No existe una sola especie de hiena. El grupo incluye, entre otras, a la hiena manchada (Crocuta crocuta), la hiena rayada (Hyaena hyaena) y la hiena parda (Parahyaena brunnea), con distribuciones y ecologías diferentes.

Las hienas están asociadas principalmente con África y, en el caso de algunas especies, con regiones de Asia. Sus hábitats incluyen sabanas, zonas áridas, matorrales y otros ambientes abiertos.

Ninguna de estas especies forma parte de la fauna silvestre nativa de Tamaulipas. Sin embargo, nuevamente, la procedencia geográfica no determina por sí sola si un animal puede mantenerse en cautiverio en un determinado clima.

Para evaluar a las dos hienas aseguradas sería indispensable conocer qué especie eran, además de las condiciones del recinto. Una hiena manchada, por ejemplo, tiene necesidades sociales y ecológicas que no son idénticas a las de una hiena rayada.

Los tres leones africanos tampoco tienen distribución natural en México

Los leones africanos (Panthera leo) son grandes depredadores asociados principalmente con las sabanas y otros ambientes abiertos de África. La especie enfrenta una reducción histórica de su distribución y de sus poblaciones, y la mayoría de los leones silvestres actuales se encuentran en África.

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México no forma parte de su distribución natural. Por ello, los tres ejemplares reportados en Tamaulipas son animales exóticos desde el punto de vista de la fauna mexicana.

Al igual que ocurre con los tigres, no sería científicamente correcto afirmar que el clima cálido de Tamaulipas es suficiente para determinar que un león estaba en condiciones inadecuadas. Los leones soportan temperaturas elevadas, pero necesitan espacio, sombra, refugio, agua, alimentación y oportunidades conductuales adecuadas.

En un recinto particular, además, las necesidades de un gran felino no se reducen a la supervivencia física. La evaluación de bienestar debe considerar también comportamiento, estrés, lesiones, condición corporal y posibilidades de desarrollar conductas propias de la especie.

El camello: adaptado a ambientes extremos, pero no originario de Tamaulipas

El “camello” mencionado en el reporte también merece una aclaración. Los camélidos domésticos del género Camelusproceden de regiones de África y Asia. El dromedario (Camelus dromedarius) está particularmente asociado con ambientes áridos y semiáridos y posee adaptaciones fisiológicas excepcionales para enfrentar altas temperaturas y escasez de agua.

Esto hace que un clima cálido no sea automáticamente incompatible con su fisiología. Sin embargo, resistir condiciones ambientales difíciles no equivale a tener un ambiente óptimo. Un animal mantenido en cautiverio sigue necesitando alimentación, agua, refugio, atención veterinaria y espacio adecuados.

Además, para evaluar correctamente al ejemplar encontrado sería necesario conocer si se trataba de un dromedario o de un camello bactriano (Camelus bactrianus), ya que ambas especies tienen historias evolutivas y adaptaciones ambientales diferentes.

El bisonte americano sí pertenece a América del Norte

El bisonte americano (Bison bison) es un herbívoro nativo de Norteamérica. Históricamente ocupó enormes extensiones de praderas y otros ambientes abiertos desde Canadá hasta México.

Su presencia en México tiene importancia particular porque existen esfuerzos de conservación y recuperación de poblaciones de bisonte en el país. Sin embargo, que México forme parte de su distribución histórica no significa que cualquier estado o rancho reproduzca automáticamente las condiciones de una población silvestre.

El bisonte necesita grandes áreas para desplazarse y alimentarse, además de disponibilidad suficiente de forraje y agua. En cautiverio, el espacio disponible, la calidad de la dieta y el manejo de grandes grupos de herbívoros son elementos centrales para su bienestar.

Búfalo no es bisonte

La distinción es importante porque “búfalo” y “bisonte” suelen utilizarse como sinónimos en el lenguaje cotidiano, aunque pertenecen a grupos diferentes.

Si los ejemplares reportados como búfalos corresponden al búfalo de agua (Bubalus bubalis), se trata de un bóvido originario de Asia que hoy se encuentra domesticado o introducido en muchas partes del mundo. No es un bisonte americano ni una especie silvestre nativa de Tamaulipas.

Su adaptación a ambientes cálidos y, en particular, su relación con el agua son importantes para interpretar sus necesidades de manejo. La identificación taxonómica del animal encontrado sería necesaria antes de hacer afirmaciones más específicas.Tortugas sulcata: africanas y adaptadas a la aridez

La tortuga sulcata (Centrochelys sulcata) es originaria de regiones áridas y semiáridas del Sahel africano. Es una especie adaptada a condiciones de altas temperaturas y disponibilidad limitada de agua.

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En este caso, Tamaulipas puede presentar ambientes cálidos y secos que no son completamente incompatibles con la fisiología de la especie. Pero una tortuga sulcata requiere mucho espacio conforme crece, una dieta apropiada y condiciones ambientales cuidadosamente manejadas.

Además, una especie capaz de tolerar altas temperaturas no necesariamente está bien mantenida en cualquier terreno cálido. El bienestar depende de la combinación de temperatura, refugio, alimentación, sustrato y acceso al agua.

Borrego cimarrón: una especie mexicana, pero no de cualquier paisaje mexicano

El borrego cimarrón (Ovis canadensis) es nativo de Norteamérica y se encuentra en regiones áridas y montañosas. México forma parte de su distribución natural, particularmente en el norte y noroeste del país.

Su ecología está estrechamente relacionada con terrenos rocosos y montañosos que utiliza para desplazarse y escapar de depredadores. Por ello, la presencia de un ejemplar en un rancho no significa necesariamente que esté en un ambiente equivalente al que ocuparía en libertad.

La topografía, el espacio, el alimento y las posibilidades de movimiento son relevantes para esta especie. Nuevamente, habría que conocer la ubicación exacta y las características del recinto antes de determinar si las condiciones eran apropiadas.

Iguana verde, guacamaya verde y perico azteca: los casos mexicanos

Entre los animales reportados hay especies que sí pertenecen a la fauna de México. La iguana verde (Iguana iguana)tiene una amplia distribución en regiones tropicales de América y está presente en México. Es arborícola, depende de temperaturas ambientales adecuadas para regular su temperatura corporal y utiliza vegetación, sitios para asolearse y refugios.

La guacamaya verde (Ara militaris) también es una especie nativa de México y de otros países latinoamericanos. Está asociada con bosques y ambientes arbolados, donde encuentra alimento y lugares para refugiarse y reproducirse.

El perico azteca (Eupsittula astec), igualmente, forma parte de la avifauna de México y Centroamérica. Como ocurre con otras aves de este grupo, mantenerlo adecuadamente en cautiverio implica mucho más que proporcionar alimento: el espacio para volar, la estructura ambiental y las interacciones sociales son componentes importantes.

En estos tres casos, por tanto, sería incorrecto hablar simplemente de “fauna exótica” como si fueran animales originarios de otros continentes. Son especies nativas de México, aunque su posesión particular siga estando sujeta a la legislación sobre vida silvestre.

Mandril y lémur: primates de África, no de Tamaulipas

El mandril (Mandrillus sphinx) es un primate africano asociado con bosques tropicales de África central y occidental. Es una especie social y de gran tamaño que vive en grupos complejos.

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El término “lémur”, en cambio, no identifica una sola especie. Los lémures son un grupo de primates endémicos de Madagascar y presentan una enorme diversidad de tamaños, dietas y hábitats. Por ello, para determinar las necesidades ambientales del ejemplar reportado habría que conocer qué especie era.

En ambos casos, sin embargo, la conclusión biogeográfica general es clara: no son fauna nativa de Tamaulipas. Su mantenimiento requiere instalaciones que reproduzcan, dentro de lo posible, las variables ambientales y conductuales relevantes de sus respectivas especies

.El tigrillo: el nombre común puede ocultar una identificación importante

Otro punto que debe verificarse es el llamado “tigrillo”. En México, ese nombre común puede utilizarse para distintos pequeños felinos, por lo que no debería asignársele automáticamente una especie sin una identificación taxonómica oficial.

Esta distinción importa porque algunos pequeños félidos mexicanos tienen distribuciones, categorías de riesgo y necesidades ecológicas diferentes. Si el ejemplar corresponde a una especie nativa de México, su presencia en Tamaulipas puede tener un significado completamente diferente al de un felino exótico importado.

¿Qué nos dice realmente el hallazgo?

La colección encontrada reúne animales con historias evolutivas y necesidades ecológicas extraordinariamente diferentes. Hay grandes felinos asiáticos y africanos, un híbrido inexistente en la naturaleza, primates americanos y africanos, reptiles africanos, grandes herbívoros norteamericanos y especies que sí forman parte de la fauna mexicana.

Para un animal silvestre, el hábitat incluye alimento, agua, refugio, espacio, vegetación, presas, competidores, depredadores y relaciones sociales. En cautiverio, el objetivo es proporcionar condiciones que satisfagan sus necesidades biológicas y conductuales, aunque nunca se reproduzca completamente la complejidad de la vida libre.

En animales silvestres mantenidos en cautiverio, la documentación, identificación, origen legal y condiciones de manejo forman parte de la evaluación que corresponde realizar a las autoridades ambientales.El dato que falta: cómo estaban realmente los animales

El aseguramiento de 135 ejemplares es un hecho relevante desde el punto de vista de conservación y de bienestar animal, pero todavía existe una diferencia entre asegurar animales y demostrar científicamente que cada uno se encontraba en condiciones deficientes.

Esa valoración deberá considerar información que no aparece en el reporte inicial: peso y condición corporal, lesiones, enfermedades, parámetros hematológicos cuando sean necesarios, dieta, disponibilidad de agua, dimensiones de los recintos, temperatura y humedad, conducta, interacción social y antecedentes de cada individuo.

También será importante establecer cuáles de los animales son nativos de México, cuáles fueron introducidos legalmente o ilegalmente y cuáles proceden de reproducción en cautiverio.Un zoológico privado accidental

El contraste ecológico es quizá la parte más reveladora del hallazgo. Un jaguar y una guacamaya verde pueden pertenecer naturalmente a los ecosistemas mexicanos, mientras que un león africano y una hiena proceden de otro continente. Un tigre de Bengala pertenece a Asia. Una tortuga sulcata procede de las regiones áridas de África. Un bisonte es parte de la historia natural de Norteamérica. Y el ligre no tiene un ecosistema natural propio.