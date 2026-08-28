Vinculan a proceso a Jesucristo Manuel “N” por el asesinato de sus padres en Monterrey

Jesucristo Manuel “N”, el joven que privó de la vida a sus padres e hirió a su hermana durante una riña familiar, fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia del joven, de 21 años, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social estatal.

Además, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos por los cuales se le acusa se registrarán el 23 de agosto en una vivienda de la colonia Ferrocarrilera en Monterrey.

Presuntamente, durante una riña familiar el joven disparó en contra de su madre, de 58 años, y posteriormente agredió de la misma forma a su padre de 60 años, privando a ambos de la vida.

En la disputa también hirió a su hermana que intentó desarmarlo y amenazó a otra persona que se encontraba en el domicilio.

Tras los hechos sustrajo una camioneta con la que huyó del lugar.