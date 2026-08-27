Tigres, hienas, un camello, entre 135 'mascotas' aseguradas al Cártel del Golfo

En un rancho de Tamaulipas, donde las autoridades seguían la pista de una red dedicada al presunto robo y comercialización ilegal de combustible, apareció una escena que parecía sacada de un zoológico privado: tigres de Bengala, jaguares, hienas, leones africanos, monos araña, un ligre y hasta un camello.

No se trataba de un parque de conservación ni de un recinto autorizado para exhibir fauna. Los animales fueron localizados durante una serie de cateos realizados en inmuebles relacionados con investigaciones por huachicol y atribuidos por las autoridades a la célula de Los Rojos del Cártel del Golfo.

En total, fueron asegurados 135 animales exóticos.

El despliegue se realizó en cinco inmuebles de Tampico y Altamira, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales.

Entre los sitios intervenidos había un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y el rancho donde se encontraba la colección de animales.

Camello asegurado al Cártel del Golfo. Especial

Al entrar al predio, los agentes encontraron una variedad poco común de especies.

Había cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas y tres leones africanos.

También fueron encontrados bisontes, búfalos, tortugas sulcata y un camello, además de otras especies que quedaron bajo custodia de las autoridades ambientales.

La presencia de estos animales convirtió uno de los operativos contra el huachicol en Tamaulipas en un caso también relacionado con el tráfico y la posesión de fauna silvestre.

En total, fueron asegurados 135 animales exóticos. Especial

Al menos 35 animales bajo alguna categoría de protección

Más allá de lo llamativo de los tigres o del camello, el hallazgo tiene una dimensión ambiental.

Las autoridades reportaron que al menos 35 de los ejemplares asegurados se encuentran en alguna categoría de riesgo en México, conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Entre ellos están monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, especies catalogadas como en peligro de extinción.

También fueron identificados borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, considerados sujetos a protección especial.

El aseguramiento también incluyó especies cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

En este grupo se encuentran los tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.

De un rancho presuntamente criminal a resguardo de Profepa

Después del operativo, los 135 animales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que deberá realizar su valoración, resguardo y manejo especializado.

El destino de cada ejemplar dependerá de su condición física, origen, documentación y de las determinaciones que correspondan conforme a la legislación ambiental.

Así, los animales que permanecían en el rancho pasaron de un escenario vinculado con una investigación criminal a quedar bajo supervisión de las autoridades encargadas de la protección de la vida silvestre.

El otro rostro del operativo: casi 68 mil litros de diésel

Mientras en el rancho se encontraban animales salvajes, en los otros cuatro inmuebles las autoridades localizaron infraestructura presuntamente utilizada para el almacenamiento y manejo ilegal de hidrocarburos.

El aseguramiento incluyó aproximadamente 68 mil litros de diésel, un tractocamión, dos pipas, una camioneta pick up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión y dos tanques reactores.

También fueron asegurados cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras y contenedores, además de equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos.

Un hombre fue detenido durante las diligencias y quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien deberá determinar su situación jurídica.

Los cinco inmuebles fueron sellados y permanecieron bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, el operativo contra esta estructura dedicada presuntamente al robo y comercialización ilegal de combustible representó una afectación económica estimada en 33 millones 955 mil 145 pesos.

Las acciones estuvieron dirigidas contra la célula identificada como Los Rojos, señalada como parte del Cártel del Golfo y con presencia en municipios de la zona sur de Tamaulipas.