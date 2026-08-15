Que el drama político no nos distraiga": Christopher Landau

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, instó a que el “drama político” no empañe la cooperación y el respeto mutuo entre Estados Unidos y México.

“No debemos permitir que el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental” de cooperación con respeto, dijo el diplomático en un nuevo mensaje en redes sociales.

Landau expresó que los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum reconocen que “ambos países prosperan cuando cooperamos en un espíritu de respeto mutuo en temas críticos como la seguridad, la migración y el comercio”.

Es el segundo mensaje en dos días del también ex embajador de Estados Unidos en México, pero el sentido conciliatorio del comentario del sábado contrasta con el del viernes, cuando, sin decirlo directamente, respondió a críticas del candidato a diputado federal por Tabasco, Andrés López Beltrán.

López Beltrán divulgó el jueves que Estados Unidos le revocó su visa de turista o visitante, y en una carta que dirigió al presidente Trump se refirió a Landau como “el quita-visas”, sin presentar pruebas de que el subsecretario tuviera algo qué ver con la cancelación de su visado en particular, aunque Landau ha ordenado cancelar visas en el pasado.

En respuesta al señalamiento de López Beltrán, Landau publicó el viernes un mensaje que decía: “¿Están disfrutando del show? Rellenen sus contenedores de palomitas de maíz porque lo que viene a continuación les encantará”.

La cancelación de visas por parte del Departamento de Estado se ha vuelto un tema difícil en la relación binacional, luego de que Estados Unidos ha revocado visas de visitantes a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, entre quienes destaca la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El Departamento de Estado ha revocado las visas a funcionarios mexicanos sin ofrecer ninguna explicación, con base en sus protocolos, lo que ha llevado a especulaciones, porque la cancelación de visas también ha sido sanción para familiares y allegados de personas vinculadas con el narcotráfico.

En su mensaje del sábado, el subsecretario Landau aprovechó el inicio de la temporada de apareamiento de la mariposa Monarca, que cada verano recorre de Michoacán a Canadá.

“Las mariposas monarca han llegado para la temporada, un buen recordatorio de la relación duradera y simbiótica entre Estados Unidos y México”, expresó el diplomático.