Tras perder su visa, López Beltrán advierte “embestida” de gobiernos extranjeros

A un día de haber hecho pública la cancelación de su visa por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Beltrán publicó un video en Instagram para anunciar la reactivación de su agenda política en Tabasco.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que mantiene firmes sus aspiraciones para obtener la candidatura de Morena a una diputación federal por el Distrito 6 de la entidad.

En su mensaje, el tabasqueño vinculó el retiro de su visa con la necesidad de consolidar la organización de la militancia y la ciudadanía en la frontera sur.

“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizar ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros en particular de Estados Unidos”, afirmó.

En el video, López Beltrán agradece las muestras de solidaridad y respaldo expresadas por simpatizantes y dirigentes del partido oficialista tras la controversia diplomática.

“El día de hoy visitaremos la comunidad de Vicente Guerrero, en Teapa, y la comunidad de Cuitláhuac en Tacotalpa”, señala.

REACCIÓN DE SHEINBAUM

Ante la cancelación de visas estadounidenses que incluye la de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta medida tiene un sentido de injerencia en la política mexicana por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal pidió a Estados Unidos respeto hacia el Gobierno de México “ya que en la política de nuestro país quien decide es el pueblo y no tiene por qué haber injerencia de ningún país”.

“Entonces, respecto a Estados Unidos lo único que pedimos es respeto. Nosotros no opinamos de su elección, es una decisión del pueblo de Estados Unidos. Pero también en la política mexicana quien decide es el pueblo de México, no tiene por qué haber injerencia de ningún país, de ninguno. Y se colabora, se coordina, pero de igual a igual”, sostuvo.

Sheinbaum dijo que el movimiento de la 4T son herederos de los héroes de la Patria que han defendido la soberanía, la libertad y la democracia.

Con dicha postura, criticó a la oposición que ha pedido la intervención de Estados Unidos y dijo que son políticos que van a arrodillarse frente al país vecino, a hablar mal de México y a pedir que se cancelen visas, como ha trascendido en el caso de algunos mandatarios estatales de Morena.