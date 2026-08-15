“Una visa no define a una persona, en México la convicción nos dice que el pueblo manda”: Sheinbaum

Tras la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó desde Tampico, Tamaulipas, que “una visa no define a una persona” y refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Al inaugurar la primera etapa del Hospital General del ISSSTE en Tampico, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo hacia López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y refrendó el eje de su Gobierno de defensa de la soberanía nacional, luego de que este viernes consideró que el retiro de visas estadounidenses corresponde a una intención de injerencia en la política mexicana por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define una persona. Una visa es para entrar a un país. O sea, es para entrar a otro país. Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México”, manifestó.

La jefa del Ejecutivo resaltó que para ser servidor público en la Cuarta Transformación lo más importante es la convicción, la honestidad para gobernar con amor al pueblo y estar siempre al servicio del pueblo.