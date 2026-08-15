Beatriz Mojica hace un llamado desde Chilapa a consolidar la transformación de Guerrero

En un encuentro partidista que reunió a militantes de Chilapa y de la Montaña baja de Guerrero, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, convocó a la estructura territorial a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a intensificar el trabajo político para llevar los programas de gobierno a cada comunidad de la entidad. La reunión, celebrada este viernes 15 de agosto de 2026, contó con la presencia del delegado político Irugami Perea Cruz, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jacinto González Varona, y representantes del Comité Ejecutivo Nacional.

Durante su mensaje, la legisladora y consejera partidista resaltó que la consolidación del proyecto político requiere priorizar el bienestar social por encima de disputas internas, reforzando la presencia del movimiento mediante el diálogo directo con la ciudadanía para hacer frente a la oposición y a los embates mediáticos. Al referirse a la orientación de la labor en el estado, Mojica Morga aseveró que "el interés de Morena es el interés del pueblo de Guerrero", al tiempo que instó a conducirse con respecto y unidad en las tareas territoriales.

Asimismo, subrayó la urgencia de atender las demandas de las poblaciones más vulnerables del estado, señalando que la transformación debe manifestarse con mayor fuerza en las zonas rurales, indígenas y afromexicanas. Respecto al avance de las políticas públicas en la sierra guerrerense, enfatizó: "Necesitamos que la transformación se sienta, se vea en los lugares más apartados y sobre todo en los pueblos indígenas", reconociendo que comunidades locales ya reciben apoyos mediante esquemas como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

Finalmente, los cuadros dirigentes y la militancia asistente se comprometieron a duplicar las jornadas de visitas casa por casa de cara a los próximos procesos de organización interna en Guerrero. En su cierre, Mojica Morga reafirmó su compromiso institucional al declarar: "Nos vamos a comprometer al doble para seguir tocando las puertas, para seguir escuchando a la gente", asegurando que mantendrá una labor disciplinada en favor del movimiento nacional.