PyMES de Veracruz se fortalecen mediante Somos Grandes, impulsado por Ninfa Salinas

En medio de un entorno económico complejo para el desarrollo de los negocios locales, más de medio millar de micro, pequeños y medianos empresarios se dieron cita en el puerto jarocho para discutir los retos del mercado interno, la adopción tecnológica y el papel del sector privado en la reactivación comunitaria. La reunión formó parte de la gira nacional que Ninfa Salinas encabeza a través de la plataforma Somos Grandes.

El encuentro congregó tanto a directivos de la cúpula empresarial local —entre ellos integrantes de la delegación de Coparmex Veracruz— como a emprendedores independientes, organizaciones civiles y jóvenes universitarios. La agenda se centró en la necesidad de tender puentes entre la experiencia de los negocios consolidados y los proyectos emergentes que sostienen el empleo en la entidad.

Durante su intervención ante el auditorio veracruzano, Ninfa Salinas subrayó la urgencia de revalorar la actividad emprendedora en el país frente a la incertidumbre operativa y regulatoria que enfrentan las PyMES. La empresaria insistió en que el desarrollo regional no puede depender exclusivamente de políticas asistenciales, sino del impulso de quienes arriesgan capital y generan plazas de trabajo a diario.

Hay personas que leen la historia y hay personas que la escriben. Yo los invito a escribir la historia conmigo porque merecemos un México mejor. Ya es hora. Este es mi compromiso y mi misión de vida, juntos vamos a construir un México más grande", afirmó la presidenta de Somos Grandes al llamar a los asistentes a asumir un papel proactivo en sus comunidades.

La jornada incluyó una ponencia especializada a cargo de Efraín Mendicuti, exdirectivo en la región para plataformas tecnológicas como TikTok for Business y Pinterest. Mendicuti expuso las transformaciones que experimentan las cadenas de valor con la digitalización del consumo y delineó rutas prácticas para que las pequeñas unidades económicas adapten sus modelos comerciales sin perder rentabilidad frente a competidores globales.

El evento en Veracruz se suma a los talleres, capacitaciones presenciales y foros de vinculación que la iniciativa despliega en diversas entidades federativas, buscando articular un frente común de la iniciativa privada local para incidir en el crecimiento económico del país.